قافلة لطب الأسنان بجازان

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- Al Watan) شارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان في تفعيل مبادرة قافلة طب الأسنان التي أطلقتها كلية طب الأسنان التابعة لجامعة جازان، وذلك في قاعة الفرع الرئيسية بهدف التوعية بأهمية المحافظة على الأسنان واللثة والفم.
وتحدثت طالبة الامتياز الدكتورة ابتهاج بنت محمد سهيل عن أهم مخاطر إهمال آلام الأسنان والتهابات اللثة، والتي قد تتحول إلى أمراض لا يُرجى شفاؤها، كما بينت سهيل طرق الوقاية من الإصابة بأمراض اللثة والأسنان، وكذلك الطرق الصحيحة لتنظيف الأسنان وحفظ أدواتها بالطريقة الصحيحة. واختتمت الحديث بذكر عدد من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس دون علم أو دراية.
من جهة أخرى استمع الفريق الطبي لأسئلة الحضور وقاموا بالإجابة عنها بكل شفافية ووضوح، وقدم مدير عام الفرع شكره وتقديره لجامعة جازان على تعاونهم الدايم، كما وجه الشكر للفريق الطبي القادم من كلية طب الأسنان على المبادرة التي بكل تأكيد لها الأثر البالغ في نفوس من حضر الفعالية.
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