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قافلة لطب الأسنان بجازان

1/31/2024 11:19:26 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان في تفعيل مبادرة قافلة طب الأسنان التي أطلقتها كلية طب الأسنان التابعة لجامعة جازان، وذلك في قاعة الفرع الرئيسية بهدف التوعية بأهمية المحافظة على الأسنان واللثة والفم.
وتحدثت طالبة الامتياز الدكتورة ابتهاج بنت محمد سهيل عن أهم مخاطر إهمال آلام الأسنان والتهابات اللثة، والتي قد تتحول إلى أمراض لا يُرجى شفاؤها، كما بينت سهيل طرق الوقاية من الإصابة بأمراض اللثة والأسنان، وكذلك الطرق الصحيحة لتنظيف الأسنان وحفظ أدواتها بالطريقة الصحيحة. واختتمت الحديث بذكر عدد من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس دون علم أو دراية.
من جهة أخرى استمع الفريق الطبي لأسئلة الحضور وقاموا بالإجابة عنها بكل شفافية ووضوح، وقدم مدير عام الفرع شكره وتقديره لجامعة جازان على تعاونهم الدايم، كما وجه الشكر للفريق الطبي القادم من كلية طب الأسنان على المبادرة التي بكل تأكيد لها الأثر البالغ في نفوس من حضر الفعالية.

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