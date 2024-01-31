500 متر لممشى الدرب القديم

(MENAFN
- Al Watan) بدأت بلدية محافظة الدرب شمال منطقة جازان العمل على تنفيذ وإنشاء ممشى جديد بطول 500 متر وعرض 9 أمتار في حي الدرب القديم.
وبدأ العمل في الممشى ببناء البلدورات، وبعد ذلك العمل على أعمدة الإنارة تمهيدا للمرحلة التالية من المشروع، وهي العمل على الأنترلوك للممشى. وأوضحت بلدية المحافظة لـ((الوطن)) أن العمل على الممشى يأتي امتدادا لجهود تحقيق مستهدفات برنامج ((جودة الحياة))، وتعزيز الخدمات البلدية.
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