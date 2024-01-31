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500 متر لممشى الدرب القديم

1/31/2024 11:19:26 PM

(MENAFN- Al Watan) بدأت بلدية محافظة الدرب شمال منطقة جازان العمل على تنفيذ وإنشاء ممشى جديد بطول 500 متر وعرض 9 أمتار في حي الدرب القديم.
وبدأ العمل في الممشى ببناء البلدورات، وبعد ذلك العمل على أعمدة الإنارة تمهيدا للمرحلة التالية من المشروع، وهي العمل على الأنترلوك للممشى. وأوضحت بلدية المحافظة لـ((الوطن)) أن العمل على الممشى يأتي امتدادا لجهود تحقيق مستهدفات برنامج ((جودة الحياة))، وتعزيز الخدمات البلدية.

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