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أبجدية الإشارة العربية لتحفيظ القرآن للصم

1/31/2024 11:19:25 PM
(MENAFN- Al Watan) فما دشن رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم ((خير)) في الأحساء ناصر النعيم، حلقة لتعليم القرآن الكريم لفئة ((الصم))، وهي الأولى في المحافظة من نوعها، وذلك ضمن مجمع حلقات الشيخ عبدالعزيز العفالق في حي الراشدية في مدينة المبرز، رسم المعتمد في الترجمة بلغة الإشارة، صالح الجميعة، خارطة طريق لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم لفئة ((الصم))، وذلك قيام المعلم بتلقين الطالب الآيات بأبجدية الإشارة العربية، وتكرار المعلم التلقين للطالب، ومن ثم يقرأ الطالب بنفسه، ثم يسمع بنفس الطريقة التي تعلمها من معلمه وهي لغة الإشارة.
الطلاب السامعون
أضاف الجميعة، أن الحلقة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، من بينها: تعليم كتاب الله لهذه الفئة في المجتمع، وتعليمهم بعض الجوانب التي تنقصهم في العقيدة والعبادات، والسعي لكسر الحواجز ما بين أصحاب الإعاقات السمعية وبقية أفراد المجتمع، وتعزيز المشاركة والدمج ما بين أصحاب إعاقات النطق والسمع وبقية أفراد المجتمع، موضحًا أن من بين البرامج التحفيزية للطلاب، أن طلاب الصم في الحلقة يمنحون مقاعد مجانية في النقل، ويتم تكريم الطالب المثالي في الحلقة أسبوعيًا، وإقامة برنامج اليوم المفتوح لهم مع الطلاب السامعين، ومشاركة وتكريم جميع طلاب الحلقة من فئة الصم في الحفل التكريمي، وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجههم في الحلقة الخاصة بالصم، عدم توفر وسائل النقل الى الحلقة.
مجمع حلقات مركزية
أبان المدير التنفيذي في الجمعية سليمان الحصين، إلى سعي الجمعية من خلال الشراكة المجتمعية مع الجهات الفاعلة في المجتمع ذات العلاقة، ومن بينها جمعية الأشخاص ذوي لإعاقة في الأحساء، لإيصال رسالة الجمعية، وهي تعليم القرآن الكريم لجميع فئات المجتمع، وحرصت الجمعية على تأسيس في كل حي مجمع حلقات مركزية، وتهتم بتعليم القرآن الكريم لجميع فئات المجتمع من كافة الفئات العمرية ((ذكورًا وإناثًا))، ولذوي الإعاقة ((السمعية، والبصرية، والحركية))، وجرى افتتاح عدد من الحلقات في بعض الجوامع والمراكز. يذكر أن مقر الحلقة، هو أول جامع في الأحساء تترجم فيها الخطبة إلى لغة الإشارة، ويشهد توافد عدد من المصلين من فئة ذوي الإعاقة السمعية من داخل وخارج الأحساء.

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