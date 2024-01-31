أبجدية الإشارة العربية لتحفيظ القرآن للصم

(MENAFN
- Al Watan) فما دشن رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم ((خير)) في الأحساء ناصر النعيم، حلقة لتعليم القرآن الكريم لفئة ((الصم))، وهي الأولى في المحافظة من نوعها، وذلك ضمن مجمع حلقات الشيخ عبدالعزيز العفالق في حي الراشدية في مدينة المبرز، رسم المعتمد في الترجمة بلغة الإشارة، صالح الجميعة، خارطة طريق لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم لفئة ((الصم))، وذلك قيام المعلم بتلقين الطالب الآيات بأبجدية الإشارة العربية، وتكرار المعلم التلقين للطالب، ومن ثم يقرأ الطالب بنفسه، ثم يسمع بنفس الطريقة التي تعلمها من معلمه وهي لغة الإشارة.
الطلاب السامعون
أضاف الجميعة، أن الحلقة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، من بينها: تعليم كتاب الله لهذه الفئة في المجتمع، وتعليمهم بعض الجوانب التي تنقصهم في العقيدة والعبادات، والسعي لكسر الحواجز ما بين أصحاب الإعاقات السمعية وبقية أفراد المجتمع، وتعزيز المشاركة والدمج ما بين أصحاب إعاقات النطق والسمع وبقية أفراد المجتمع، موضحًا أن من بين البرامج التحفيزية للطلاب، أن طلاب الصم في الحلقة يمنحون مقاعد مجانية في النقل، ويتم تكريم الطالب المثالي في الحلقة أسبوعيًا، وإقامة برنامج اليوم المفتوح لهم مع الطلاب السامعين، ومشاركة وتكريم جميع طلاب الحلقة من فئة الصم في الحفل التكريمي، وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجههم في الحلقة الخاصة بالصم، عدم توفر وسائل النقل الى الحلقة.
مجمع حلقات مركزية
أبان المدير التنفيذي في الجمعية سليمان الحصين، إلى سعي الجمعية من خلال الشراكة المجتمعية مع الجهات الفاعلة في المجتمع ذات العلاقة، ومن بينها جمعية الأشخاص ذوي لإعاقة في الأحساء، لإيصال رسالة الجمعية، وهي تعليم القرآن الكريم لجميع فئات المجتمع، وحرصت الجمعية على تأسيس في كل حي مجمع حلقات مركزية، وتهتم بتعليم القرآن الكريم لجميع فئات المجتمع من كافة الفئات العمرية ((ذكورًا وإناثًا))، ولذوي الإعاقة ((السمعية، والبصرية، والحركية))، وجرى افتتاح عدد من الحلقات في بعض الجوامع والمراكز. يذكر أن مقر الحلقة، هو أول جامع في الأحساء تترجم فيها الخطبة إلى لغة الإشارة، ويشهد توافد عدد من المصلين من فئة ذوي الإعاقة السمعية من داخل وخارج الأحساء.
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