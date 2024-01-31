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اعتقال رجل هدد الرئيس الأمريكي ونائبته بالقتل

1/31/2024 11:19:25 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن رجلا من ولاية ميشيغان تم اعتقاله بتهمة بتهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس بالقتل.

والرجل الذي يدعى راسل دوغلاس وارين -48 عامًا- قد مثل أمام محكمة اتحادية في باي سيتي بولاية ميشيغان يوم الاثنين. وفقًا للمتحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ميشيغان. وصدر قرار بحبسه مؤقتًا.

وقال الموقع، أن السلطات تلقت معلومات حول التهديدات التي تم الترويج لها على منصة "إكس".

وشملت التهديدات بحسب الشكوى الجنائية "تهديدات بقتل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وعملاء إنفاذ القانون وتفجير المباني الحكومية الأمريكية.

وكشفت تقارير، أن وارن قال في منشوراته أن بايدن وهاريس "أدينا" ويجب نقلهما إلى السجن وإعدامهما شنقًا.

كما أنه متهم كذلك بكتابة أنه "سيتم قصف مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي وقتل جميع الموظفين، إلى جانب جميع عملاء الخدمة السرية الأمريكية".

علاوة على ذلك، زعم أنه كتب أنه يجب إخلاء واشنطن العاصمة؛ لأننا "سنسقط عليها قنبلة"

وكان من المقرر عقد جلسة استماع في 2 فبراير وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في ميشيغان.

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