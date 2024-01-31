اعتقال رجل هدد الرئيس الأمريكي ونائبته بالقتل

(MENAFN
- Al Watan) ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن رجلا من ولاية ميشيغان تم اعتقاله بتهمة بتهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس بالقتل.
والرجل الذي يدعى راسل دوغلاس وارين -48 عامًا- قد مثل أمام محكمة اتحادية في باي سيتي بولاية ميشيغان يوم الاثنين. وفقًا للمتحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ميشيغان. وصدر قرار بحبسه مؤقتًا.
وقال الموقع، أن السلطات تلقت معلومات حول التهديدات التي تم الترويج لها على منصة "إكس".
وشملت التهديدات بحسب الشكوى الجنائية "تهديدات بقتل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وعملاء إنفاذ القانون وتفجير المباني الحكومية الأمريكية.
وكشفت تقارير، أن وارن قال في منشوراته أن بايدن وهاريس "أدينا" ويجب نقلهما إلى السجن وإعدامهما شنقًا.
كما أنه متهم كذلك بكتابة أنه "سيتم قصف مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي وقتل جميع الموظفين، إلى جانب جميع عملاء الخدمة السرية الأمريكية".
علاوة على ذلك، زعم أنه كتب أنه يجب إخلاء واشنطن العاصمة؛ لأننا "سنسقط عليها قنبلة"
وكان من المقرر عقد جلسة استماع في 2 فبراير وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في ميشيغان.
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