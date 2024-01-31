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تحطم طائرة إف-16 أمريكية قبالة سواحل كوريا الجنوبية ونجاة قائدها

1/31/2024 11:19:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الجيش الأمريكي، أن إحدى طائراته المقاتلة من طراز (إف-16) سقطت اليوم في المياه قبالة السواحل الغربية لكوريا الجنوبية، ونجاة قائد الطائرة بعد أن تمكن من القفز منها.
وأوضح الجيش الأمريكي في بيان له، أن طائرة من طراز (إف-16) فايتينج فالكون من الجناح المقاتل الثامن تعرضت لحالة طوارئ أثناء طيرانها فوق البحر، وتمكن الطيار من القفز بسلام وتم انتشاله ونقله إلى منشأة طبية لتقييم وضعه الصحي.
وأضاف البيان بأنه لن يتم الكشف عن معلومات تتعلق بتحطم الطائرة حتى الانتهاء من التحقيقات.

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