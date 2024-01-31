تحطم طائرة إف-16 أمريكية قبالة سواحل كوريا الجنوبية ونجاة قائدها

(MENAFN
- Al Watan) أعلن الجيش الأمريكي، أن إحدى طائراته المقاتلة من طراز (إف-16) سقطت اليوم في المياه قبالة السواحل الغربية لكوريا الجنوبية، ونجاة قائد الطائرة بعد أن تمكن من القفز منها.
وأوضح الجيش الأمريكي في بيان له، أن طائرة من طراز (إف-16) فايتينج فالكون من الجناح المقاتل الثامن تعرضت لحالة طوارئ أثناء طيرانها فوق البحر، وتمكن الطيار من القفز بسلام وتم انتشاله ونقله إلى منشأة طبية لتقييم وضعه الصحي.
وأضاف البيان بأنه لن يتم الكشف عن معلومات تتعلق بتحطم الطائرة حتى الانتهاء من التحقيقات.
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