مجلس الوزراء يشيد بـ ((منتدى مستقبل العقار2024))

(MENAFN
- Al Watan) أشاد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -،يوم الثلاثاء الماضي،في الرياض بمخرجات ((منتدى مستقبل العقار 2024))، وما حمله من رؤى طموحة وتجمع واسع من مختلف أنحاء العالم، وتوقيعه لعدة اتفاقيات حملت في طياتها مستقبلا مزدهرا للقطاع، من شأنه أن يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، وأكد المجلس عناية الدولة بتطوير قطاع الإسكان والعقار ورفع كفاءته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
وانعقد منتدى مستقبل العقار الثالث 2024،خلال الفترة من 22-24 يناير2024، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث حقق المنتدى نجاحا غير مسبوق، تمثل في توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تتجاوز 100 مليار ريال، وشهد المنتدى مشاركات واسعة، محليا وعالميا، تضمنت نحو 300 متحدث من 85 دولة، من مختلف دول العالم، بجانب مشاركة عدة خبراء في المجالات الاقتصادية والاستشارية، ومستثمرين وخبراء منظومة القطاع العقاري.
وشهدت جلسات المنتدى التي انعقدت تحت شعار "قوة المرونة.. بناء عقاري مستدام ومزدهر"، مشاركة فاعلة على مدى 3 أيام متتالية، تضمنت أكثر من 50 جلسة حوارية و40 ورشة عمل، ناقشت مجموعة من المحاور الإستراتيجية المهمة، حول حاضر ومستقبل العقار، محليا وعالميا، حيث تركزت المحاور، من خلال الحوارات والنقاشات المثرية، على تحديات قطاع منظومة العقار، والابتكارات الجديدة في صناعة العقار، بجانب فرص الاستثمار النوعية والاتجاهات الناشئة في القطاع، فضلا عن مناقشة حلول التمويل المستدام، وأثر العوامل الطبيعية على صناعة العقار، ودوره في تحسين جودة الأعمال، كذلك الدور المؤثر للكيانات الاستشارية والإدارية.
كما تضمنت أعمال وأنشطة المنتدى معرضًا عقاريًا ضخمًا، ساهم في إثراء المحتوى العقاري، وذلك بمشاركة كبرى الشركات والجهات والكيانات المحلية والدولية وكبار المستثمرين، والمساهمين في منظومة العقار، من مختلف دول العالم، قامت من خلال أجنحتها بعرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار وتطبيقاته الذكية، والمنتجات العقارية المتطورة والحلول التمويلية، إلى جانب عرض دور الشركات الاستشارية في منظومة العقار.
وعبَّر الرئيس التنفيذي لمنتدى مستقبل العقار الأستاذ عبدالله الحربي عن فخر واعتزاز القائمين على أمر المنتدى بإشادة مجلس الوزراء، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بأعمال وجلسات منتدى مستقبل العقار2024، وما تضمنه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، مشيرا إلى أن هذه الإشادة تعد حافزًا كبيرًا لهم، لبذل المزيد من الإنجازات والنجاحات في النسخ القادمة للمنتدى.
وأكد الرئيس التنفيذي للمنتدى، أن النسخة الثالثة للمنتدى 2024، حملت العديد من المزايا والنجاحات والإنجازات والتي تعد مواصلة للإنجازات الكبيرة التي شهدتها نسخ المنتدى السابقة، مشيرًا إلى أن النسخة الثالثة للمنتدى حققت نجاحا وإنجازات غير مسبوقة، سواء كان ذلك على مستوى الجلسات، أو الاتفاقيات والصفقات المحلية والعالمية، التي تمت على هامش أعمال المنتدى، إلى جانب المعرض العقاري الضخم الذي تميز بعرض أحدث ما وصلته إليه تقنيات العقار وحلوله التمويلية.
وقال ((الحربي)):"إن الإنجازات اللافتة لمنتدى مستقبل العقار2024، وإشادة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين وضعتهم أمام تحدٍ كبيرِ، الأمر الذي يتطلب ضرورة مواصلة هذه النجاحات والإنجازات خلال نسخ المنتدى القادمة، بحول الله تعالى"، مبيناً أن النسخة الرابعة للمنتدى خلال العام المقبل، سوف تعقد خلال الفترة 27-29 يناير 2025.
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