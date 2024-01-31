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مجلس الوزراء يشيد بـ ((منتدى مستقبل العقار2024))

1/31/2024 11:19:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أشاد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -،يوم الثلاثاء الماضي،في الرياض بمخرجات ((منتدى مستقبل العقار 2024))، وما حمله من رؤى طموحة وتجمع واسع من مختلف أنحاء العالم، وتوقيعه لعدة اتفاقيات حملت في طياتها مستقبلا مزدهرا للقطاع، من شأنه أن يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، وأكد المجلس عناية الدولة بتطوير قطاع الإسكان والعقار ورفع كفاءته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
وانعقد منتدى مستقبل العقار الثالث 2024،خلال الفترة من 22-24 يناير2024، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث حقق المنتدى نجاحا غير مسبوق، تمثل في توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تتجاوز 100 مليار ريال، وشهد المنتدى مشاركات واسعة، محليا وعالميا، تضمنت نحو 300 متحدث من 85 دولة، من مختلف دول العالم، بجانب مشاركة عدة خبراء في المجالات الاقتصادية والاستشارية، ومستثمرين وخبراء منظومة القطاع العقاري.
وشهدت جلسات المنتدى التي انعقدت تحت شعار "قوة المرونة.. بناء عقاري مستدام ومزدهر"، مشاركة فاعلة على مدى 3 أيام متتالية، تضمنت أكثر من 50 جلسة حوارية و40 ورشة عمل، ناقشت مجموعة من المحاور الإستراتيجية المهمة، حول حاضر ومستقبل العقار، محليا وعالميا، حيث تركزت المحاور، من خلال الحوارات والنقاشات المثرية، على تحديات قطاع منظومة العقار، والابتكارات الجديدة في صناعة العقار، بجانب فرص الاستثمار النوعية والاتجاهات الناشئة في القطاع، فضلا عن مناقشة حلول التمويل المستدام، وأثر العوامل الطبيعية على صناعة العقار، ودوره في تحسين جودة الأعمال، كذلك الدور المؤثر للكيانات الاستشارية والإدارية.
كما تضمنت أعمال وأنشطة المنتدى معرضًا عقاريًا ضخمًا، ساهم في إثراء المحتوى العقاري، وذلك بمشاركة كبرى الشركات والجهات والكيانات المحلية والدولية وكبار المستثمرين، والمساهمين في منظومة العقار، من مختلف دول العالم، قامت من خلال أجنحتها بعرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار وتطبيقاته الذكية، والمنتجات العقارية المتطورة والحلول التمويلية، إلى جانب عرض دور الشركات الاستشارية في منظومة العقار.
وعبَّر الرئيس التنفيذي لمنتدى مستقبل العقار الأستاذ عبدالله الحربي عن فخر واعتزاز القائمين على أمر المنتدى بإشادة مجلس الوزراء، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بأعمال وجلسات منتدى مستقبل العقار2024، وما تضمنه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، مشيرا إلى أن هذه الإشادة تعد حافزًا كبيرًا لهم، لبذل المزيد من الإنجازات والنجاحات في النسخ القادمة للمنتدى.
وأكد الرئيس التنفيذي للمنتدى، أن النسخة الثالثة للمنتدى 2024، حملت العديد من المزايا والنجاحات والإنجازات والتي تعد مواصلة للإنجازات الكبيرة التي شهدتها نسخ المنتدى السابقة، مشيرًا إلى أن النسخة الثالثة للمنتدى حققت نجاحا وإنجازات غير مسبوقة، سواء كان ذلك على مستوى الجلسات، أو الاتفاقيات والصفقات المحلية والعالمية، التي تمت على هامش أعمال المنتدى، إلى جانب المعرض العقاري الضخم الذي تميز بعرض أحدث ما وصلته إليه تقنيات العقار وحلوله التمويلية.
وقال ((الحربي)):"إن الإنجازات اللافتة لمنتدى مستقبل العقار2024، وإشادة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين وضعتهم أمام تحدٍ كبيرِ، الأمر الذي يتطلب ضرورة مواصلة هذه النجاحات والإنجازات خلال نسخ المنتدى القادمة، بحول الله تعالى"، مبيناً أن النسخة الرابعة للمنتدى خلال العام المقبل، سوف تعقد خلال الفترة 27-29 يناير 2025.

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