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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11796 نقطة

1/31/2024 11:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 189.34 نقطة، ليقفل عند مستوى 11796.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 281 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 281 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: المنجم، وصناعة الورق، واليمامة للحديد، وبدجت السعودية، وتوبي الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: أديس، والحفر العربية، والباحة، والراجحي، والرياض الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و9.93%.
فيما كانت أسهم شركات: الباحة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وشمس، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، والحفر العربية، وسال، والمنجم هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 210.50 نقاط، ليقفل عند مستوى 24986.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم.

MENAFN31012024000089011017ID1107794389

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