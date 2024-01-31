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مطعم أتموسفير برج خليفة يقدّم تجارب مفعمة بالرومانسية بمناسبة عيد الحبّ المقبل

1/31/2024 11:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) استمتع بأجواء مليئة بالرومانسية بمناسبة عيد الحبّ المقبل في مطعم أتموسفير الأنيق الذي يقع في الطابق 122 من برج خليفة المشهور عالمياً. تقدّم هذه الوجهة المذهلة، من السبت 10 فبراير إلى الجمعة 16 فبراير، ثلاث تجارب طعام حصرية بمناسبة عيد الحبّ، وهي باقة شاي بعد الظهر الفاخرة وقائمتَي التذوّق المميزتَين.
باقة شاي بعد الظهر وسط أجواء من الرومانسية
احتفل بعيد الحبّ المقبل في مطعم أتموسفير مع باقة شاي بعد الظهر التي تفيض سحراً ورومانسيةً وتشمل تشكيلة متنوّعة من الوجبات اللذيذة، إلى جانب موكتيلات زاخرة بنكهات منعشة. استمتع بتجربة رومانسية بامتياز، حيث ستجلس إلى طاولة مزيّنة ببتلات الورد الرقيقة مع وردة حمراء تُهديها لشريكة العمر.
التاريخ: 10-16 فبراير (تتوفّر الطاولة المزيّنة بالكامل في 14 فبراير فقط).
التوقيت: من الساعة 12:30 ظهراً لغاية الساعة 3:50 بعد الظهر.
السعر: باقة شاي بعد الظهر بمناسبة عيد الحبّ مع موكتيلات خالية من المشروبات الروحية مقابل 450 درهما إماراتياً.
باقة شاي بعد الظهر بمناسبة عيد الحبّ مع مشروب فوّار مقابل 850 درهماً

تجربة عنوانها الرومانسية في أعلى البرج
قائمة "نكهات الحبّ":
احتفل بعيد الحبّ المقبل في مطعم أتموسفير وسط أجواء ساحرة تفيض رومانسيةً مع قائمة "نكهات الحبّ" المؤلفة من ستة أطباق شهية تشمل كعكة البريوش مع لحم واجيو الطري، وطبق سمك الشار القطبي المقدّم مع الكافيار المُستقدم من كافياري، مدينة الحبّ، إلى جانب حلوى كيوبيد جولد سانت أونوريه اللذيذة التي يتم تقديمها مع كريمة شانتيلي التاهيتية، ورقة من الذهب عيار 24 قيراطاً ورشّة من السكر الناعم. وما يزيد هذه التجربة جمالاً هو بتلات الورد الرقيقة التي تُزيّن الطاولة بلمسة مميزة.
الموقع: مطعم أتموسفير برج خليفة.
التاريخ: 14 فبراير.
التوقيت: من الساعة 5:30 مساءً لغاية الساعة 1 بعد منتصف الليل (الطلبية الأخيرة عند الساعة 11:00 مساءً) يتم تخصيص وقت محدّد لكل طاولة.
يمكن للضيوف الانتقال إلى اللاونج لطلب المشروبات.
السعر: قائمة تذوّق مؤلفة من 6 أطباق (مع طبق حلوى للمشاركة من اختيارك) مقابل 1075 درهماً إماراتياً للشخص الواحد.
تتوفر قائمة انتقائية
الحد الأدنى للإنفاق للطاولات المجاورة للنوافذ هو 950 درهماً إماراتياً.
الحد الأدنى للإنفاق للطاولات غير المجاورة للنوافذ هو 600 درهم إماراتي.
قائمة "مشاركة الحبّ":
احتفل بعيد الحبّ المقبل بطريقة مميزة مع قائمة "مشاركة الحبّ" المستوحاة من المكوّنات الموسمية اليابانية عالية الجودة. تشمل هذه القائمة طبقَين كلاسيكيَين لذيذَين تم ابتكارهما بلمسة عصرية، أوّلهما طبق كارباتشيو لحم واجيو ممتاز الجودة مع وافل البيض الياباني، الكبر والمايونيز بالكمأة. أما الطبق الثاني، فهو أضلاع اللحم القصيرة وممتازة الجودة المغطاة بطبقة من فطر بورتشيني والتي يتم تقديمها مع فطر شيميجي والبروكوليني. وختامها مسك مع حلوى كيوبيد جولد سانت أونوريه اللذيذة التي يتم تقديمها مع كريمة شانتيلي التاهيتية، ورقة من الذهب عيار 24 قيراطاً ورشّة من السكر الناعم. استمتع بأمسية عنوانها الرومانسية فيما تجلس إلى طاولة مزيّنة ببتلات الورد.
الموقع: لاونج أتموسفير برج خليفة.
التاريخ: 14 فبراير.
التوقيت: من الساعة 5:30 مساءً لغاية الساعة 2 بعد منتصف الليل (الطلبية الأخيرة عند الساعة 12:00 منتصف الليل) يتم تخصيص وقت محدّد لكل طاولة.
السعر: قائمة مؤلفة من طبقَين (مع قائمة انتقائية من الحلويات والكوكتيلات) مقابل 650 درهماً إماراتياً للشخص الواحد.
تتوفر قائمة انتقائية
الحد الأدنى للإنفاق للطاولات المجاورة للنوافذ هو 650 درهماً إماراتياً.
الحد الأدنى للإنفاق للطاولات غير المجاورة للنوافذ هو 400 درهم إماراتي.

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