مطعم أتموسفير برج خليفة يقدّم تجارب مفعمة بالرومانسية بمناسبة عيد الحبّ المقبل

(MENAFN
- Al Watan) استمتع بأجواء مليئة بالرومانسية بمناسبة عيد الحبّ المقبل في مطعم أتموسفير الأنيق الذي يقع في الطابق 122 من برج خليفة المشهور عالمياً. تقدّم هذه الوجهة المذهلة، من السبت 10 فبراير إلى الجمعة 16 فبراير، ثلاث تجارب طعام حصرية بمناسبة عيد الحبّ، وهي باقة شاي بعد الظهر الفاخرة وقائمتَي التذوّق المميزتَين. باقة شاي بعد الظهر وسط أجواء من الرومانسية
احتفل بعيد الحبّ المقبل في مطعم أتموسفير مع باقة شاي بعد الظهر التي تفيض سحراً ورومانسيةً وتشمل تشكيلة متنوّعة من الوجبات اللذيذة، إلى جانب موكتيلات زاخرة بنكهات منعشة. استمتع بتجربة رومانسية بامتياز، حيث ستجلس إلى طاولة مزيّنة ببتلات الورد الرقيقة مع وردة حمراء تُهديها لشريكة العمر.
التاريخ: 10-16 فبراير (تتوفّر الطاولة المزيّنة بالكامل في 14 فبراير فقط).
التوقيت: من الساعة 12:30 ظهراً لغاية الساعة 3:50 بعد الظهر.
السعر: باقة شاي بعد الظهر بمناسبة عيد الحبّ مع موكتيلات خالية من المشروبات الروحية مقابل 450 درهما إماراتياً.
باقة شاي بعد الظهر بمناسبة عيد الحبّ مع مشروب فوّار مقابل 850 درهماً
تجربة عنوانها الرومانسية في أعلى البرج
قائمة "نكهات الحبّ":
احتفل بعيد الحبّ المقبل في مطعم أتموسفير وسط أجواء ساحرة تفيض رومانسيةً مع قائمة "نكهات الحبّ" المؤلفة من ستة أطباق شهية تشمل كعكة البريوش مع لحم واجيو الطري، وطبق سمك الشار القطبي المقدّم مع الكافيار المُستقدم من كافياري، مدينة الحبّ، إلى جانب حلوى كيوبيد جولد سانت أونوريه اللذيذة التي يتم تقديمها مع كريمة شانتيلي التاهيتية، ورقة من الذهب عيار 24 قيراطاً ورشّة من السكر الناعم. وما يزيد هذه التجربة جمالاً هو بتلات الورد الرقيقة التي تُزيّن الطاولة بلمسة مميزة.
الموقع: مطعم أتموسفير برج خليفة.
التاريخ: 14 فبراير.
التوقيت: من الساعة 5:30 مساءً لغاية الساعة 1 بعد منتصف الليل (الطلبية الأخيرة عند الساعة 11:00 مساءً) يتم تخصيص وقت محدّد لكل طاولة.
يمكن للضيوف الانتقال إلى اللاونج لطلب المشروبات.
السعر: قائمة تذوّق مؤلفة من 6 أطباق (مع طبق حلوى للمشاركة من اختيارك) مقابل 1075 درهماً إماراتياً للشخص الواحد.
تتوفر قائمة انتقائية
الحد الأدنى للإنفاق للطاولات المجاورة للنوافذ هو 950 درهماً إماراتياً.
الحد الأدنى للإنفاق للطاولات غير المجاورة للنوافذ هو 600 درهم إماراتي. قائمة "مشاركة الحبّ":
احتفل بعيد الحبّ المقبل بطريقة مميزة مع قائمة "مشاركة الحبّ" المستوحاة من المكوّنات الموسمية اليابانية عالية الجودة. تشمل هذه القائمة طبقَين كلاسيكيَين لذيذَين تم ابتكارهما بلمسة عصرية، أوّلهما طبق كارباتشيو لحم واجيو ممتاز الجودة مع وافل البيض الياباني، الكبر والمايونيز بالكمأة. أما الطبق الثاني، فهو أضلاع اللحم القصيرة وممتازة الجودة المغطاة بطبقة من فطر بورتشيني والتي يتم تقديمها مع فطر شيميجي والبروكوليني. وختامها مسك مع حلوى كيوبيد جولد سانت أونوريه اللذيذة التي يتم تقديمها مع كريمة شانتيلي التاهيتية، ورقة من الذهب عيار 24 قيراطاً ورشّة من السكر الناعم. استمتع بأمسية عنوانها الرومانسية فيما تجلس إلى طاولة مزيّنة ببتلات الورد.
الموقع: لاونج أتموسفير برج خليفة.
التاريخ: 14 فبراير.
التوقيت: من الساعة 5:30 مساءً لغاية الساعة 2 بعد منتصف الليل (الطلبية الأخيرة عند الساعة 12:00 منتصف الليل) يتم تخصيص وقت محدّد لكل طاولة.
السعر: قائمة مؤلفة من طبقَين (مع قائمة انتقائية من الحلويات والكوكتيلات) مقابل 650 درهماً إماراتياً للشخص الواحد.
تتوفر قائمة انتقائية
الحد الأدنى للإنفاق للطاولات المجاورة للنوافذ هو 650 درهماً إماراتياً.
الحد الأدنى للإنفاق للطاولات غير المجاورة للنوافذ هو 400 درهم إماراتي.
MENAFN31012024000089011017ID1107794388