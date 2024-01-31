مطابقة مواصفات المنتجات القادمة من الصين إلى السعودية

(MENAFN
- Al Watan) اشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الجولات الميدانية في التدقيق على الجهات المقبولة في مجالات تقويم المطابقة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة، حيث يتواجد فريق تدقيق سعودي في مدينة (هانغتشو) بجمهورية الصين الشعبية، بهدف التقييم والتحقق من جودة مخرجات الجهات المقبولة في تقويم مطابقة السلع المستوردة لضمان التزامها بتطبيق متطلبات اللوائح الفنية السعودية.
وتأتي هذه الجولة ضمن إطار برنامج سلامة المنتجات الذي يسعى لضمان امتثال السلع والمنتجات الصينية للمواصفات واللوائح الفنية السعودية، والتي تنعكس بشكل إيجابي في جودة مخرجات الجهات للإسهام في رفع مؤشر مطابقة المنتجات في الأسواق السعودية.
وتؤدي إدارة قبول وتعيين جهات تقويم المطابقة دورًا حيويًا في تطوير أنشطة تقويم المطابقة المختلفة، إذ يقوم الفريق الرقابي بالتحقق من إجراءات مطابقة السلع لدى الجهات لضمان امتثالها للمعايير والمتطلبات المحددة وفق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية. وقد وصل عدد الجهات المقبولة لدى الهيئة في مختلف مجالات تقويم المطابقة (منح شهادات المطابقة- المعاينة والتفتيش - مختبرات الفحص والمعايرة) (565) جهة تعمل داخل المملكة وخارجها، تعكس نضج التجربة السعودية وريادة المملكة في هذا المجال، نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال تطوير البنية التحتية للجودة.
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