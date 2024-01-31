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مطابقة مواصفات المنتجات القادمة من الصين إلى السعودية

1/31/2024 11:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) اشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الجولات الميدانية في التدقيق على الجهات المقبولة في مجالات تقويم المطابقة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة، حيث يتواجد فريق تدقيق سعودي في مدينة (هانغتشو) بجمهورية الصين الشعبية، بهدف التقييم والتحقق من جودة مخرجات الجهات المقبولة في تقويم مطابقة السلع المستوردة لضمان التزامها بتطبيق متطلبات اللوائح الفنية السعودية.
وتأتي هذه الجولة ضمن إطار برنامج سلامة المنتجات الذي يسعى لضمان امتثال السلع والمنتجات الصينية للمواصفات واللوائح الفنية السعودية، والتي تنعكس بشكل إيجابي في جودة مخرجات الجهات للإسهام في رفع مؤشر مطابقة المنتجات في الأسواق السعودية.
وتؤدي إدارة قبول وتعيين جهات تقويم المطابقة دورًا حيويًا في تطوير أنشطة تقويم المطابقة المختلفة، إذ يقوم الفريق الرقابي بالتحقق من إجراءات مطابقة السلع لدى الجهات لضمان امتثالها للمعايير والمتطلبات المحددة وفق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية. وقد وصل عدد الجهات المقبولة لدى الهيئة في مختلف مجالات تقويم المطابقة (منح شهادات المطابقة- المعاينة والتفتيش - مختبرات الفحص والمعايرة) (565) جهة تعمل داخل المملكة وخارجها، تعكس نضج التجربة السعودية وريادة المملكة في هذا المجال، نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال تطوير البنية التحتية للجودة.

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