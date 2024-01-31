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قابلهم بالصياح تسلم

1/31/2024 11:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) في أقرب جلسة لك مع الأهل والأصدقاء أو حتى زملاء العمل خذ لحظات من الصمت توقف عن المشاركة بالأحاديث خذ خطوة للخلف ثم استعن بخير صديق وهو التأمل وابدأ برحلة التركيز في نبرة أحاديثهم تحديدا. هل هم على نفس المستوى؟ لا أعتقد. رحلة التأمل عشتها وواجهت تبريرات مختلفة لكن المنطق والدراسات والأبحاث كلها تعرف الأسباب أو على الأقل حاولت تفسيرها بوضوح.
فالأغلب يجمع على أن صوتك يعكس شخصيتك كما يقول الكاتب فيفان بوكان في كتابه كيف تتحدث بثقة أمام الناس، فالصوت يجعل أحاديثك تزهر أو تموت في المهد وتصبح منفرًا وينتظر الآخرون الخلاص منك ومن أحاديثك. وكما يقول أيضا روبرت فروست بأنه: ((هناك أصوات تضفي معاني أكثر على الكلمات)) وإن الصوت شيء فريد أكثر من البصمة، إنه يكشف عن شخصيتك ومزاجك واتجاهاتك ومشاعرك، في كل مرة تفتح فيها فمك لتتحدث.
يمكننا أن نصرخ أحيانًا عند الحديث للتعبير عن الشغف أو الإثارة أو الغضب. وهذا متفهم وواضح كونها طريقة للتعبير عن مشاعرنا بشكل قوي وملموس. لكن الطريقة التي نتحدث بها يجب أن تكون مناسبة للموقف والمكان. وارتفاع الصوت لا يعني بالضرورة قوة الحجة. القوة في الحجة تكمن في جودة الأدلة والتفكير المنطقي والقدرة على التعبير بوضوح. وبتأكيد يمكن أن يكون الصوت الهادئ والمهذب أكثر قوة في إيصال الحجة بشكل فعال. الأهم هو التركيز على الجودة والمنطق في الحجج بدلًا من مستوى الصوت.
إضافة إلى ذلك، يقول المثل ((الطبل صوته عالي لأنه أجوف)).. يلخص هذا المثل سلوكيات بعض الأشخاص الذين يستخدمون صوتهم العالي كسلاح لهم في المواقف التي يكون فيها مواجهة بينهم وبين شخص أو أكثر يشعرون أنه على حق وأن موقفهم ضعيف. فيصعدون من نبرة صوتهم معتقدين أن ((ثقافة الصوت العالي)) يمكن أن تتغلب على الطرف الآخر وتسبب له حالة من التشويش الفكري وبالتالي لا يستطيع مواجهتهم والتغلب عليهم.
والتسلح بالصوت العالي كأداة ومقياس للقوة، نصحني بها أحد الأصدقاء وهو يقول بثقة ((في هذا الوقت ومن واقع تجربة وخبرة قابل الصياح بالصياح تسلم)) - وأكمل واسترسل بثقة تزيد عن ثقته الأولى بكثير - بأنك لن تسلم فقط! بل ستصل لمبتغاك وسيهابك الناس وسيحسبون لك حسابات تلامس حدود الآلاف إن لم تزد!
بالطبع الجميع لا يرغبون بأن يكونوا ضعفاء ويرغبون في الحصول على مبتغاهم وأن ينظر لهم الناس بكل احترام وتقدير فهل نستخدم أسلوب وطريقة صاحبنا لتتماشى مع معطيات العصر الحالي على حد قوله؟ أم نتبع ما قاله ففيان وروبرت ونصبح سذجًا في أعينهما؟!

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