Thursday, 01 February 2024 09:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سوق العمل وتحديات التوظيف والتوطين

1/31/2024 11:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) لا شك أن تحسين نسبة توظيف المواطنين ورفع نسبة التوطين العام؛ يُعد من أحد أهم التحديات التي تواجه هيكل سوق العمل في موارده البشرية المكونة للقطاع، بخاصة القطاع الخاص الذي يُعد الجهة المستهدفة بالتوظيف والتوطين، بل ويتضمن ذلك أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 في تحقيق التحول الوطني وتصحيح واقع سوق العمل للاستفادة من الطاقات البشرية السعودية، التي أنفقت عليها الدولة في الدراسة والابتعاث والتدريب، المليارات من الأموال عبر عقود وما زال الاستثمار في تنميتها وتعزيزها مستمراً، إيماناً بأن المواطن وتعليمه وتدريبه وتوظيفه، من أولويات التنمية المستدامة المستهدفة اجتماعياً واقتصادياً.
تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في آخر إحصاء منشور للربع الثالث من عام 2023، إلى استمرارية انخفاض المشتغلين من المواطنين بصفة عامة في السوق الوطني في جميع القطاعات من العام والخاص، إذ لا تتعدى نسبة المشتغلين منهم %32.46 من المشتغلين بالسوق، وذلك دون احتساب العمالة المنزلية التي ترتفع نسبتها وحدها إلى 3.738.591 عاملا، في حين ترتفع نسبة غير السعوديين في السوق السعودي من المشتغلين إلى %67.53 من جملة المشتغلين في السوق، بل وترتفع نسبة غير السعوديين إذا احتسبنا العمالة المنزلية إلى %75.20.
وحيث إن القطاع الخاص هو المستهدف في التوظيف باعتباره الجهة المنتجة في السوق، بينما يُعنى القطاع العام بمسؤولية وضع الأنظمة والتشريعات الضابطة لسوق العمل؛ فإن نسبة السعوديين تنخفض في القطاع الخاص إلى %22.11 من جملة المشتغلين في القطاع الخاص، في حين ترتفع النسبة لغير السعوديين إلى %77.88 من المشتغلين في القطاع الخاص ذاته، ومن جهة أخرى فإن القطاع العام ما زال يستحوذ على النسبة الأكبر من المشتغلين المواطنين وذلك أمر طبيعي، ويمثلون فيه نسبة %91.39 بينما يعمل غير السعوديين بنسبة %8.60 في نفس القطاع.
لا ننكر أن هناك ارتفاعا نسبيا في توظيف (المشتغلين) السعوديين في القطاع الخاص، عند المقارنة ما بين الربع الثالث من عام 2018 والفترة نفسها من عام 2023، وذلك من جملة السعوديين المشتغلين وليس من جملة المشتغلين في سوق العمل، فبعد أن كان 29.7 من السعوديين يشتغلون في القطاع الخاص في عام 2018، ارتفعت نسبتهم إلى %47.3 في الربع الثالث من عام 2023، وعليه فقد انخفضت نسبتهم في القطاع العام من %69.9 في (2018) إلى %52.0 (2023).
كما أنه لا بد وأن نشير إلى انخفاض نسبة البطالة بين السعوديين من %12.7 في الربع الثالث من عام 2017 إلى %8.6 في الربع الثالث من عام 2023، وتلك جهود ملحوظة ولا يمكن إغفالها أو تهميشها، ولكن مما نحتاج استدراكه هو أن نسب البطالة عندما تنخفض مقارنة مع فترة سابقة، يقابلها في الفترة الحالية تراكم مخرجات جديدة ومتتابعة من المواطنين المؤهلين من الجامعات والابتعاث ومن الكليات المختلفة من العامة والخاصة، ولذلك عندما نتابع نسبة المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص؛ نجدها تكاد تكون ثابتة إذ لم تتغيرإلا تغيرا بسيطا، بسبب إن التوظيف ما زال مرتفعاً لغير السعوديين، بما يشكل تحدياً مضافاً في محاولة تصحيح واقع الموارد البشرية في سوق العمل، وبما يحول دون توازنه وإصلاحه، لتحقيق نسب مرضية من التوظيف للسعوديين الذين يتضاعفون مع نهاية كل عام بسبب زيادة مخرجات التعليم بمستوياته المختلفة، وبالتالي تتنوع جهودهم نحو البحث عن عمل يناسب مؤهلاتهم وتميزهم.
سياسات التوظيف والتوطين وما يتعلق بها من إجراءات وآليات يلتزم بتنفيذها القطاع الخاص والقطاع العام؛ تحتاج إلى متابعة حثيثة ومراقبة شفافة لتطبيقها بما يخدم مستهدفاتنا التنموية، وبما يسهم في تيسير توظيف وتدريب المواطنين في القطاعات المختلفة، وذلك إيماناً بأن الوطن هو التطلع الأول والأخير للمواطن عند بحثه عن عمل، بينما تتعدد الفرص الأخرى لغير المواطنين في الدول الأخرى.
المواطن السعودي يُعد سلعة منافسة في السوق الإقليمي بل والدولي، وذلك بفضل من الله وبفضل جهود وطنية بُذلت لعقود لتحسين مخرجاتنا ولتمكين مقدراتنا البشرية بالتأهيل والتدريب، ولكن المواطن السعودي دائماً يكون خياره الأول في التوظيف الوطن، ولا يتطلع إلى فرص أخرى خارجه إلا إذا وجد الفرص الأفضل لاستقطابه، وهو يبحث عن عمل أو لا يجد مكانه اللائق بمؤهلاته وقدراته في وظيفة يشغلها أو عمل يقوم به.

MENAFN31012024000089011017ID1107794384

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث