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أدب الثبات الانفعالي

1/31/2024 11:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) نحن كبشر متفاعلون عاطفياً بالضرورة. مقابل كل فعل أو حدث أو خبر، تتكون لدينا ردود فعل، حتى الصمت أو عدم الاكتراث يصنف أيضا رد فعل. فمن الطبيعي تغيير مزاج وتصرفات الآخرين بناء على ما يردهم من أخبار أو أفعال من آخرين أو منّا نحن أيضا. لكن المعضلة تكمن في فهمنا لهذه التفاعلات وتوقيتها، وبالغالب نجهل أسبابها لسرعة حدوثها أو عدم منطقية توقيتها بالنسبة لنا.
كلنا نعيش في التاريخ نفسه لليوم والساعة والدقيقة؛ لكننا جميعا نختلف في أحداثه، حتى وإن كنا في الموقع نفسه من باب العمل أو الترفيه أو الصدفة، فنجد عند التواصل أن الآخر قد يكون في أسوأ أحواله، وبالتالي قد يتصرف بطريقة قاسية معك، لا ذنب لك فيها، ثم تمتعض. وقد يكون رد فعلك سلبيا لعدم أحقيته بمعاملتك بهذه الطريقة الجافة دون سبب منك. وهنا تتفاقم الإشكاليات وينشأ سوء الفهم، وتظهر العقد الشخصية، سوء الفهم هذا بين الطرفين المتفاعلين قد ينشأ عنه -في أسوأ- الأحوال- قطيعة، كره، إنهاء خدمات، فصل، رفض وامتهان شخصي صريح.
فما هي أفضل طريقة لمواجهة سلبية الآخر وتصرفاته القاسية غير المبررة؟
((الثبات الانفعالي)) وما أدراكم ما هو الثبات الانفعالي، بشكل مبسط هو ضبط تفاعلك مع أي تصرف لا تقبله، ولأننا بشر؛ من المحتم أننا سنصدر رد فعل، لذلك يجب أن نختار ((التجاهل)) وعدم التفاعل، وكأن شيئا لم يكن، رد الفعل هذا ((إشارة مؤدبة)) للآخر بأنك لا تتعاطى مع هكذا أسلوب أو فعل، سيفهم أنك غير حاضر بطريقة التعامل هذه، وبالتالي تلقائيا وبشكل لا إرادي أنت تحكمت بما سيمليه عليه عقله بالطريقة التي يمكنه أن يجذب انتباهك وتفاعلك معه.
ليس الجميع لديه هذه المهارة، وهي تحتاج لمحاولات كثيرة جدا حتى تتقنها، ولكن سأعطيك طريقتي التي ساعدتني على إمكانية تطبيقها، وهي أن تتذكر أن هؤلاء مجرد أدوات عابرة في طريقك نحو أهدافك السامية، وعلى صعيد العلاقات الشخصية؛ تخيلهم كالأطفال، غير واعين لتصرفاتهم التي تعتبر طفولية لأنها غير منطقية ومبالغ بها.
أخيرا الثبات الانفعالي يفرض احترامك على الآخر جبراً، ويدفع الندم عنك باتجاه الآخر فيصيبه.

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