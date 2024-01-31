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عصر الويب الأول والويب الثالث

1/31/2024 11:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ عصر الإنترنت قبل -تقريبًا- ثلاثين عامًا أو تزيد، وبطبيعة الحال مر الإنترنت بنقلات نوعية وتطورات سابقًا ومستقبلا، وهو ما جعل المختصين يقسمونه لعدة حقب زمنية، ليس لها تاريخ محدد وإنما لها سمات تتصف بها. وتميز كل حقبة عن الأخرى بحسب تلك السمات، وكما ذكرت في البداية فإن الأساس هو الإنترنت الذي هيأ البيئة المناسبة لتطوره، وتطور السمات والمميزات في استخداماته، لينتقل من حقبة زمنية إلى أخرى!
في البداية، حينما أصبح استخدام الإنترنت متاحا للجميع، بدأت حقبة WEB1 وهي الحقبة التي تميزت بعدة خصائص نستطيع وصفها وطرح أمثلة عنها، وهي حقبة عبارة عن منشئ محتوى ومستهلك، حيث كانت المواقع الإلكترونية عبارة عن صفحات تقرأها وتتجول من صفحة إلى أخرى فقط!
تلاها WEB2 وهي الحقبة التي نعرفها جميعًا، حيث تستطيع الآن أن تشارك وتتفاعل وتضع ردودا أو إعجابا وإعادة نشر، وكلها بسيطة جدًا مثل إنستقرام وتويتر سابقًا ((X)) وفيسبوك ويوتيوب، كما تستطيع مشارك الصورة ومقاطع الفيديو وتكون طرفا في المساهمة. البدايات كانت من أيام المنتديات، حيث قبلها لم تكن تستطيع أن تشارك وتناقش الآخرين! الآن اختلف الوضع تمامًا، كما أصبح بهاتفك تطبيقات كثيرة وتستطيع إنشاء موقع وإتاحة الردود عليه والتفاعل ويستطيع مشاركتك الجميع!
أما WEB3 فهو الحقبة الزمنية التي نشهد اليوم بداياتها وتتمثل في استخدام التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وكذلك تقنيات سلاسل الكتل حيث لا مركزية في استضافة موقع أو بيانات مغلقة في سيرفر واحد، كما أنها تدعم تقنيات كثيرة مثل التشفير والعالم الافتراضي أو كما يطلق عليه البعض ((ميتافيرس)). وإحدى إيجابيات هذه الحقبة هي تحقيق الربح لمنشئ المحتوى عبر حساباتهم من الإعلانات التي تظهر على مقاطعهم والكسب المشروع الموجود على الإنترنت بحسب المجهود والانتشار، قد تكون الويب 3 مشابهة للحقبة الثانية إلا أن كثيرا من المختصين اتفقوا على أنها حقبة جديدة حيث ليس الإنسان وحده يستخدم الإنترنت، بل الذكاء الاصطناعي ومع التقنيات الناشئة الحديثة.
وما زلنا كل يوم نشهد تطورات سواء كانت على مستوى الأفراد أو الشركات والفئات كافة. والتطور مفيد جدًا ويوما عن يوم نكتشف أن الإنترنت عصب حيوي ومهم ومُمكن للتقنيات والأفكار والابتكارات والأفكار الخلابة وهي فرصة كبيرة لمن يرغب أن يبتكر الجديد ويواكب في هذه الحقب الزمنية، وهي حال الحياة كما ذكرت سابقًا عن الثورة الصناعية الرابعة، وكيف أسهمت في هذا التطور الذي نعيشه.

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