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الكتابة الجماعية

1/31/2024 11:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) لما قالت العرب عن ((الكتاب)): ((لا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه))، فإن ذلك نتيجة لاستيقاظهم على معنى جديد قلب حياتهم ظهراً لبطن، وهو انتقالهم من الاحتجاج بالقول إلى الاحتجاج بالكتابة، وربما هو سر أن يكون ((القرآن)) كتاباً، وهو مقروء حتى لحظة جمعه بعد وفاة النبي. إلا أن هذا التخصيص في المعنى يجري على مفهوم ((الكتاب والكتابة))، لا كتاباً بعينه.
هذا الاستيقاظ يحضر في ثلاثة مسارات، أولها ومؤسسها: الكتاب/القرآن. ثانيها: الكتاب/كتاب سيبويه. ثالثها: الكتاب/ألف ليلة وليلة. والجامع لهذه المسارات تشكيلها لوعي كتابي مفارق عن ذهنية القول الذاتي والمعتقد الميتافيزيقي المحض. وسؤال هذه المسارات: ما دور المكتوب لذاته في تسيير فهم الحياة؟ فإنه إذا قيل (كتاب كذا) يحضر في الذهن مؤلف محدد، ومن ثم توقع رؤية ذاتية محضة، لكن مع نظرية (موت المؤلف) انطلق الوعي ليحرر المكتوب من جهة أولى، وليمسك بما فعلته الكتابة سابقاً، من كونها غيرت وعي الناس تدريجاً من جهة أخرى، لهذا فالقراءة الجماعية نشأت لمحاولة حل هذه القضية، أي لكي تقضي على أي قراءة فيها إساءة فهم، فما عليك إلا أن تدعو بالقراءة الجماعية، ويراد بها بلوغ مقصد الكاتب كما هو، لهذا تأسست مذاهب دينية، وفي داخل كل مذهب قراءات جماعية للوصول لفهم الكتاب ومقصد مؤلفه، ثم يكون مجموع القراءات هو الفهم الصحيح للكتاب.
والسؤال: هل القراءة الجماعية هي نتاج مفهوم الكتاب وقلقه؟ أليس الذي جعل العرب يحولون المسيرة هو قلق الكتاب؟ ألم ينتجوا بعد ذلك ما سمي ((التفسير السلفي))، والتفسير الإباضي، والمعتزلي، والشيعي، والأشعري...إلخ من جراء هذا القلق؟ هل هذه التفاسير هي قراءة جماعية أم كتابة جماعية؟ أي هل هي مجرد قراءات ذاتية متفرقة، أم هي خضوع لمعنى الكتابة -المفارق للقول أو التخيل المنتمي لميتافيزيقا أفلاطون- وذلك بجعلها تسير الحياة، وتشرح معانيها، وتحيل إليها؟ في السياق المسيحي ثمة حكاية تنتمي ليوحنا ((الذهبي الفم)) -رئيس أساقفة القسطنطينية في القرن الرابع الميلادي- حين سأله مريدوه سؤالاً مدهشاً قالوا: لماذا يكتب بعض القديسين أسماءهم في مطلع رسائلهم، ويتركه البعض الآخر؟ قال لهم يوحنا:
((هل علي أن ألقنكم كل شيء؟ تأملوه بأنفسكم، فإن لم تفعلوا ذلك ستكونون حمقى)).
هذه الحكاية نصت على أسماء المؤلفين، وفي الوقت نفسه نجد القديس -الذي يفترض أنه يعرف ما لا يعرف- يرفض الإجابة.
هذه الحكاية مدخل مهم لمعنى ((الكتابة الجماعية))، في المسارات التي ذكرت في مطلع المقالة، فالقرآن هو كتاب المسلمين بلا منازع، وهو هجّيراهُم، ومصدر نزاعهم، وليس أدل على ذلك من نزاعات علي بن أبي طالب المتوالية، الذي اضطر في واحد منها لقول: ((القرآن لا ينطق بلسان، وإنما ينطق عنه الرجال)). وقول علي هذا يندرج في معنى القراءة الجماعية للإمساك بمعنى الكتاب، في مقابل قول خصومه وقراءاتهم الجماعية. وسأعود إلى المسار هذا في المقالة القادمة لأستخدمه في السؤال الفرعي للمقالة وهو هل يجوز -في قانون الكتابة الإبداعية- تغيير لفظ مكان لفظ إذا (أراد) زمن ما، جعلهما بمعنى واحد؟ أما كتاب سيبويه فسمي ((الكتاب)) هكذا بلا انتقاء اسم خاص، ولهذا الاسم رمزية مشرقة على التسمية. وسأكتفي بمثال يوضح سياق كتابه في موضوع المقالة، وهو قول القائل: ((حملت الجبل))، فهو معدود عند سيبويه كلاماً مستقيماً لكنه كذب. وأهمية هذا المثال في الكتابة الجماعية أنه جعله قسماً في (الكلام) وطابق فيه بين النسبة الكلامية والواقعية الخارجية، ومن ثم فإنه يجعل للكلام إحالة لمجموع واقع الناس. ومن واقعهم الذي صنعه الكتاب، الرسم الكتابي كما تراه العين وتنتجه، لهذا نجد في (خزانة الأدب) عن كتاب سيبويه قول: ((في كل زمن له أعجوبة، لهذا سماه (الناس) قرآن النحو)). ولعل مقالة تأتي لتستخدم ما فعله الكتاب في العقلية العربية في ضوء الكتابة الجماعية. وأما ألف ليلة وليلة فهو الكتاب الذي حقق مفهوم الكتابة بإماتة الكاتب الواحد منذ البدء، وتوالى عليه المؤلفون بالمفهوم الجمعي، وكأنه نتاج للصراع الذي جرى للمسارين السابقين، وذلك بأن أمات المؤلف الذي يقتتلون حول مقصده، ويضعون طقساً للقراءة الجماعية من أجله. ومن لطائف الأمر أن يأتي في مقدمة المطبعة (اليسوعية) لليالي، قول إن ((ليس لهذا الكتاب من كاتب))، وكأنه استعادة لمقولة يوحنا، وحيرة أسماء المؤلفين.
إذن الكتابة الجماعية هي التي ألغت أن يكون مصدر الإحالة المعرفية شيئا وراء الوجود، أو رؤية كلامية تتصل بالماورائيات مباشرة، وصارت هي المصدر. لكن بما أن المكتوب مرتبط -في الوعي الجمعي- بالقول القديم فقد تأسس مفهوم القراءة الجماعية للوصول إلى معنى مشترك بين المكتوب والمنقول، ألا تراهم ينصون على مفهوم ((اللوح المحفوظ))، لكنهم يعملون بالقراءة التنجيمية؟!
التفاتة:
الكتابة الجماعية، توقع الإنسان في ورطة تقديس القول، وجعل المكتوب صدى له، وهي في صميمها تفعل العكس. وبما أن في الأذهان ارتبط السرد بالفعل، وارتبط الشعر باللفظ، فإن ما يتصل بهذه المقالة ينبذ هذه الثنائية، ويجعل اللفظ مقصودا لذاته صانعاً للفعل، لهذا كانت المقالة المقبلة ضرورة كتابية.

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