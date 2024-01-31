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20 خطرا و13 مشكلة صحية واجهت العاملين في 2023

1/31/2024 11:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) واجه العاملون في بيئة العمل العام الماضي 20 خطرًا، ولازمت 13 مشكلة صحية الملتحقين بالأعمال، في وقت فاق المتدربون السعوديون على إجراءات الصحة والسلامة في العمل المتدربين الأجانب، بإجمالي 47%، مقابل 46% لغير السعوديين.
وكشف تقرير الصحة والسلامة للعام الماضي، تعرض العاملين في بيئة العمل، من سن 18 فأكثر إلى 20 خطرًا، وتصدرت الوقوف لفترات طويلة، لمدة لا تقل عن 4 ساعات يوميًا أبرز المخاطر بـ28.21%، وحلت الجلوس على الكرسي المكتبي لمدة لا تقل عن 3 ساعات متواصلة، ثانيًا بـ28.15%، وتحريك الأطراف العلوية بصورة متكررة لمدة طويلة، مثل المناولة اليدوية ثالثُا بـ17%، ودفع أو رفع الأشياء التي يزيد وزنها على 20 كجم يدويًا رابعًا بـ14%، والعمل تحت درجات الحرارة العالية وأشعة الشمس خامسًا بـ13%، والعمل في أماكن عالية أو مرتفعة سادسًا بـ8%.
مشاكل صحية
تعرض العاملون في بيئة العمل إلى 13 مشكلة صحية، بينما 84% لم يعانوا من أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل، واستحوذ التوتر المصاحب للعمل على النصيب الأكبر من المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل بـ3%، وحلت مشاكل في العين والنظر ثانيًا بـ2.85%، وحساسية أنف أو جيوب أنفية متكررة ثالثُا بـ2.83%، واضطرابات العضلات والهيكل العظمي رابعًا بـ2%، واضطرابات القلق العام والاكتئاب خامسًا بـ1.32%، وأمراض الرئة والجهاز التنفسي سادسُا بـ1.08%.
تدريب وسلامة
تصدرت تبوك إجمالي تدريب العاملين على إجراءات الصحة والسلامة في العمل بـ62%، وحلت الشرقية ثانيًا بـ56%، وجازان ثالثُا بـ54%، والجوف رابعُا بـ52%، والمدينة المنورة خامسُا بـ49%، وسيطرت تبوك على إجمالي تدريب السعوديين على إجراءات الصحة والسلامة بـ65%، وحلت الشرقية ثانيُا بـ61%، وجازان ثالثُا بـ56%، والجوف رابعُا بـ51%، والمدينة المنورة خامسًا بـ50%.
مخاطر ومشكلات
- 20 خطرًا واجهه العاملون في بيئة العمل.
- 13 مشكلة صحية لازمت العاملين.
- %84 لم يعانوا من مشاكل صحية متعلقة بالعمل.
- %47 تدريب السعوديين على الصحة والسلامة.
- الشرقية الأكثر تدريبًا للعاملين.
أبرز المخاطر الصحية
- الوقوف لفترات طويلة 28.21%.
- الجلوس طويلا على الكرسي المكتبي 28.15%.
- تحريك الأطراف العلوية بصورة متكررة 17%.
- دفع أو رفع الأشياء الثقيلة 14%.
- العمل تحت درجات الحرارة العالية 13%.
- العمل في أماكن مرتفعة أو عالية 8%.
أبرز المشاكل الصحية
- التوتر المصاحب للعمل 3%.
- مشاكل في العين أو النظر 2.85%.
- حساسية الجيوب الأنفية 2.83%.
- اضطرابات العضلات والهيكل العظمي 2%.
- اضطرابات القلق العام والاكتئاب 1.32%.
- أمراض الرئة والجهاز التنفسي 1.08%.

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