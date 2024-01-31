Thursday, 01 February 2024 09:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسح ميداني لـ93 منتج أرز بالأسواق

1/31/2024 11:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أجرت هيئة الغذاء والدواء دراسة مسحية لمنتجات حبوب الأرز في السوق المحلي تتعلق بوزن المنتج المدون على بطاقات الحبوب، ومقارنته بالوزن الفعلي. وشمل المسح الميداني 93 منتجا من خلال زيارة عدد من الأسواق المحلية الكبرى.
تحديات وحلول
استهدفت الدراسة منتجات الأرز بالأوزان ((10 كلغ - 5 كلغ – 3 كلغ - 2 كلغ -1 كلغ))، وتم استخدام ميزان المعايرة المعتمد من قِبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، وكانت من أبرز التوصيات إمكانية دراسة تحديث لائحة 1003GSO لحبوب الأرز بناء على نسبة تفاوت 15%، وكذلك دعوة الشركات والمستثمرين في حبوب الأرز إلى إقامة ورش عمل، لمناقشة أبرز التحديات والحلول، والعمل على تنسيق زيارات ميدانية للمصانع ومستودعات التعبئة بالتعاون مع قطاع العمليات.
منتجات البن
درست هيئة الغذاء والدواء بطاقة منتجات البن السريع الذوبان، ومطابقتها مع اللائحة الفنية السعودية، ومدى الحاجة لمنح مهلة تطبيق لمنتجي ومستوردي المنتجات الغذائية. وأوضحت نتائج المسح مناسبة منح مهلة لمصنعي ومستوردي منتجات البن السريع الذوبان.
مشاريع للغذاء والداوء
- تقييم الوضع الراهن لتراكيب الأغذية محليا وعالميا
- تحليل الأغذية المتناولة ومدى جودة الدراسات
- إنشاء قاعدة بيانات وطنية لمحتوى الأغذية
- قياس عوامل الخطورة التغذوية في المملكة
- دراسة الوضع الراهن للمكملات الغذائية
- تقييم استهلاك المنتجات الخالية من الجلوتين
- تحسين القيمة الغذائية للمنتجات ورفع مستوى الوعي

MENAFN31012024000089011017ID1107794379

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث