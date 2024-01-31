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رحيل إيكامبي يغضب الأبهاويين

1/31/2024 11:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أغضب تنازل نادي أبها عن لاعبه الكاميروني كارل توكو إيكامبي، لمصلحة الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أغلقت أبوابها أول من أمس الأبهاويين، وشنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجوما قويا على إدارة ناديهم، متهمين إياها بالتفريط في أهم عناصر زعيم الجنوب، الذي يعاني بشكل كبير في مراكز الهبوط بدوري روشن السعودي للمحترفين، كما انتقد الأبهاويون ضعف الميركاتو الأبهاوي الذي لم يلبِ طموح عشاق ومحبي النادي.

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