رحيل إيكامبي يغضب الأبهاويين

رحيل إيكامبي يغضب الأبهاويين
التاريخ
1/31/2024 11:19:24 PM
(MENAFN
- Al Watan) أغضب تنازل نادي أبها عن لاعبه الكاميروني كارل توكو إيكامبي، لمصلحة الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أغلقت أبوابها أول من أمس الأبهاويين، وشنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجوما قويا على إدارة ناديهم، متهمين إياها بالتفريط في أهم عناصر زعيم الجنوب، الذي يعاني بشكل كبير في مراكز الهبوط بدوري روشن السعودي للمحترفين، كما انتقد الأبهاويون ضعف الميركاتو الأبهاوي الذي لم يلبِ طموح عشاق ومحبي النادي.
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