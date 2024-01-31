61 % من صفقات الميركاتو الشتوي إعارة

(MENAFN
- Al Watan) أقفل الميركاتو الشتوي أبوابه نهائيا في وجه أندية دوري روشن للمحترفين، حيث اكتفت الأندية بـ28 صفقة محلية وأجنبية، وفاقت الصفقات المحلية الصفقات الأجنبية بـ61%، مقابل 39% صفقة أجنبية، في وقت سيطر فارس الدهناء على الميركاتو الشتوي بـ7 صفقات، تجاوز معها الأربعة الكبار، وسط غياب أهلاوي تام عن الميركاتو.
28 صفقة
بلغ إجمالي الصفقات الشتوية التي أبرمتها أندية دوري روشن 28 صفقة، منها 17 صفقة محلية، و11 صفقة أجنبية، واستحوذت صفقات الإعارة على النصيب الأكبر من الصفقات، حيث بلغت 17 صفقة بنظام الإعارة بـ61%، مقابل 11 صفقة انتقال نهائي بـ39%.
اهتمام
اهتمت الأندية بصفقات لاعبي الوسط، حيث بلغت صفقات لاعبي الوسط المحليين 10 صفقات بـ59%، مقابل 6 صفقات أجنبية للاعبي الوسط بـ55%، وحارسين محليين بـ12%، مقابل حارس وحيد أجنبي بـ9%، ومهاجم وحيد محلي وأجنبي بـ6%.
صدارة
تصدر الاتفاق صفقات الميركاتو الشتوي بـإجمالي 7 صفقات بـ 25%، وحل التعاون ثانيا بـ21%، والاتحاد والشباب وأبها من الثالث إلى الخامس تواليا بـ14%.
غياب
شهد الميركاتو الشتوي غيابا تاما للأهلي عن مشهد الصفقات المحلية والأجنبية، وتأجيل عقد الصفقات إلى الصيف، وسجل الهلال متصدر الدوري صفقة وحيدة أجنبية بعد تعاقده مع الظهير الأيسر البرازيلي لودي، واكتفى النصر بإعادة تسجيل حارسه السابق الكولومبي أوسبينا، والتعاقد مع الاسترالي عزيز بيهيتش بنظام الإعارة لتدعيم صفوف الفريق آسيويا.
- 28 صفقة شتوية
- %61 صفقات محلية
- %39 صفقات أجنبية
- %61 صفقات الإعارة
- %39 صفقات الانتقال
- لاعبو الوسط يتصدرون الانتقالات
- غياب أهلاوي عن الميركاتو الشتوي
أكثر الأندية انتقالات
الاتفاق
25 %
التعاون
21 %
الاتحاد
أبها
الشباب
14 %
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