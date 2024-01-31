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61 % من صفقات الميركاتو الشتوي إعارة

1/31/2024 11:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أقفل الميركاتو الشتوي أبوابه نهائيا في وجه أندية دوري روشن للمحترفين، حيث اكتفت الأندية بـ28 صفقة محلية وأجنبية، وفاقت الصفقات المحلية الصفقات الأجنبية بـ61%، مقابل 39% صفقة أجنبية، في وقت سيطر فارس الدهناء على الميركاتو الشتوي بـ7 صفقات، تجاوز معها الأربعة الكبار، وسط غياب أهلاوي تام عن الميركاتو.
28 صفقة

بلغ إجمالي الصفقات الشتوية التي أبرمتها أندية دوري روشن 28 صفقة، منها 17 صفقة محلية، و11 صفقة أجنبية، واستحوذت صفقات الإعارة على النصيب الأكبر من الصفقات، حيث بلغت 17 صفقة بنظام الإعارة بـ61%، مقابل 11 صفقة انتقال نهائي بـ39%.
اهتمام

اهتمت الأندية بصفقات لاعبي الوسط، حيث بلغت صفقات لاعبي الوسط المحليين 10 صفقات بـ59%، مقابل 6 صفقات أجنبية للاعبي الوسط بـ55%، وحارسين محليين بـ12%، مقابل حارس وحيد أجنبي بـ9%، ومهاجم وحيد محلي وأجنبي بـ6%.
صدارة

تصدر الاتفاق صفقات الميركاتو الشتوي بـإجمالي 7 صفقات بـ 25%، وحل التعاون ثانيا بـ21%، والاتحاد والشباب وأبها من الثالث إلى الخامس تواليا بـ14%.
غياب
شهد الميركاتو الشتوي غيابا تاما للأهلي عن مشهد الصفقات المحلية والأجنبية، وتأجيل عقد الصفقات إلى الصيف، وسجل الهلال متصدر الدوري صفقة وحيدة أجنبية بعد تعاقده مع الظهير الأيسر البرازيلي لودي، واكتفى النصر بإعادة تسجيل حارسه السابق الكولومبي أوسبينا، والتعاقد مع الاسترالي عزيز بيهيتش بنظام الإعارة لتدعيم صفوف الفريق آسيويا.
- 28 صفقة شتوية
- %61 صفقات محلية
- %39 صفقات أجنبية
- %61 صفقات الإعارة
- %39 صفقات الانتقال
- لاعبو الوسط يتصدرون الانتقالات
- غياب أهلاوي عن الميركاتو الشتوي
أكثر الأندية انتقالات
الاتفاق
25 %
التعاون
21 %
الاتحاد
أبها
الشباب
14 %

MENAFN31012024000089011017ID1107794377

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