بنزيما جاهز للعودة للنمور

(MENAFN
- Al Watan) تأكدت جاهزية مهاجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، لاستكمال باقي المنافسات التي يخوضها العميد في الموسم الحالي. وبينت مصادر أن مدرب الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وافق على عودة النجم الفرنسي إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة. وأوضحت أن بنزيما أبدى جاهزيته البدنية لاستكمال منافسات دوري روشن السعودي، وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، بعد أن انتظم في البرنامج المعد من المدرب الأرجنتيني خلال الفترة الماضية بمقر النادي. وكانت العلاقة بين بنزيما والاتحاد قد توترت خلال الأسابيع الماضية بعد تعرض الفرنسي لهجوم عنيف من الجماهير ووسائل الإعلام، بسبب عدم لحاقه بمعسكر الفريق بدبي. وألزم الجهاز الفني، النجم الفرنسي، بأداء برنامج تدريبي خاص داخل النادي، حتى انتهاء معسكر الفريق والعودة إلى جدة. وكانت آخر مواجهة شارك فيها بنزيما أمام النصر في الـ26 من ديسمبر الماضي، وخسرها النمور 5/2، ضمن منافسات الجولة الـ17 لدوري روشن السعودي.
MENAFN31012024000089011017ID1107794376
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.