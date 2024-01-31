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بنزيما جاهز للعودة للنمور

1/31/2024 11:19:23 PM
(MENAFN- Al Watan) تأكدت جاهزية مهاجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، لاستكمال باقي المنافسات التي يخوضها العميد في الموسم الحالي. وبينت مصادر أن مدرب الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وافق على عودة النجم الفرنسي إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة. وأوضحت أن بنزيما أبدى جاهزيته البدنية لاستكمال منافسات دوري روشن السعودي، وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، بعد أن انتظم في البرنامج المعد من المدرب الأرجنتيني خلال الفترة الماضية بمقر النادي. وكانت العلاقة بين بنزيما والاتحاد قد توترت خلال الأسابيع الماضية بعد تعرض الفرنسي لهجوم عنيف من الجماهير ووسائل الإعلام، بسبب عدم لحاقه بمعسكر الفريق بدبي. وألزم الجهاز الفني، النجم الفرنسي، بأداء برنامج تدريبي خاص داخل النادي، حتى انتهاء معسكر الفريق والعودة إلى جدة. وكانت آخر مواجهة شارك فيها بنزيما أمام النصر في الـ26 من ديسمبر الماضي، وخسرها النمور 5/2، ضمن منافسات الجولة الـ17 لدوري روشن السعودي.

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