The Last Dance

(MENAFN
- Al Watan) تحت وسم عالمي أطلق عليه الرقصة الأخيرة، يلتقي أسطورتا البرتغال والأرجنتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي مجدداً، في قمة كروية تجمعهما، على ملعب المملكة آرينا في ثاني مباريات بطولة كأس موسم الرياض، حينما يتواجه النصر وإنتر ميامي الأمريكي في موقعة مهمة للفريقين، إذ يريد العالمي بقيادة الدون، بداية البطولة بشكل مثالي وتسجيل انتصار يجعله يواجه منافسه التقليدي الهلال الخميس المقبل، وهما يتساويان نقطيا من أجل خطف اللقب، وإنهاء آمال الفريق الأمريكي، الذي يقوده البرغوث، ويأمل في تجديد آماله باللقب، خصوصا وأنه خسر مواجهة الافتتاح أمام الزعيم 3 /4. ويملك الفريقان عددا من النجوم البارزين، ففارس نجد يضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني الذي قد لن يتمكن من المشاركة في اللقاء، إضافة إلى عدد من اللاعبين المحليين المميزين، فيما يقود رباعي برشلونة السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروجوياني لويس سواريز، والإسبانيين سيرجيو بوسكيتش، وجوردي
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