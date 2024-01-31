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The Last Dance

1/31/2024 11:19:23 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت وسم عالمي أطلق عليه الرقصة الأخيرة، يلتقي أسطورتا البرتغال والأرجنتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي مجدداً، في قمة كروية تجمعهما، على ملعب المملكة آرينا في ثاني مباريات بطولة كأس موسم الرياض، حينما يتواجه النصر وإنتر ميامي الأمريكي في موقعة مهمة للفريقين، إذ يريد العالمي بقيادة الدون، بداية البطولة بشكل مثالي وتسجيل انتصار يجعله يواجه منافسه التقليدي الهلال الخميس المقبل، وهما يتساويان نقطيا من أجل خطف اللقب، وإنهاء آمال الفريق الأمريكي، الذي يقوده البرغوث، ويأمل في تجديد آماله باللقب، خصوصا وأنه خسر مواجهة الافتتاح أمام الزعيم 3 /4. ويملك الفريقان عددا من النجوم البارزين، ففارس نجد يضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني الذي قد لن يتمكن من المشاركة في اللقاء، إضافة إلى عدد من اللاعبين المحليين المميزين، فيما يقود رباعي برشلونة السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروجوياني لويس سواريز، والإسبانيين سيرجيو بوسكيتش، وجوردي

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