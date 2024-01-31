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هل يبحث مانشيني عن الشرط الجزائي؟

1/31/2024 11:19:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أثار مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني غضب الوسط الرياضي السعودي، قبل بداية كأس آسيا، وخلال مشوار الأخضر في البطولة، وبعد خروج الصقور من المحفل القاري على يد كوريا الجنوبية، وبات محل جدل واسع في الشارع الرياضي السعودي، وكان واحدا من أبرز الخاسرين من خروج المنتخب السعودي، وتساءل البعض هل مانشيني يبحث عن الشرط الجزائي؟، ولا تهمه مصلحة المنتخب السعودي، واتهمه البعض بالغرور وغير المبالي بوضع فريقه، لا سيما وأنه أشعل الصدامات مبكرا مع اللاعبين، فيما سجل 3 لاعبين أنفسهم كأبرز الرابحين من موقعة كوريا الجنوبية رغم الخروج المر من المحفل القاري.
اتهام خطير
قبل بداية البطولة القارية، أدلى مانشيني بتصريح غريب وعجيب، كان يتوجب عليه ألا يطلقه، وأن لا يخوض فيه إطلاقا أمام الإعلام، حينما اتهم عددا من أبرز لاعبي الكرة السعودية، ولاعبين واعدين تعلق عليهم الكرة السعودية آمالا عريضة، بعدم رغبتهم في تمثيل الأخضر، وكان يتوجب عليه أن يتعامل مع الوضع بحنكة ودهاء، وأن يستخدم خبرته العريضة في إدارة الأمور، وأن يتفادى الوقوع في ذلك المطب، وأن يكتفي برفعه تقريرا لإدارة المنتخب، والاتحاد السعودي، دون تجريح وتشكيك في اللاعبين، إن كان ما أدلى به صحيا، وهو ما نفاه اللاعبون في عدة مناسبات، وكان ذلك التصريح المثير للجدل أول التخبطات المانشينية العجيبة.
نسف التاريخ
لم يتوقف مانشيني عن تصريحاته الغريبة والعجيبة، بل ذهب إلى التقليل من إمكانيات المنتخب السعودي وتاريخه ومن لاعبيه الذين هم السلاح الذي يستخدمه للإطاحة بمنافسيه، عندما أكد عدة مرات أن الأخضر ليس مرشحا للظفر باللقب، وهو ما اعتبره البعض خطة تكتيكية لإبعاد لاعبيه عن الضغوط، ورأى البعض الآخر أن التصريح تكسير لمجاديف الأخضر وتقليل من شأنه ومن شأن صقوره، وجعله مطمعا للمنافسين الآخرين.
التعامل بفوقية
من أبرز التخبطات التي وقع فيها مانشيني خلال البطولة عدم تعامله مع اللاعبين بحنكة، بل كان يظهر عليه التعامل مع اللاعبين بفوقية، إذ إنه في حال أخطأ أي من اللاعبين لا يقوم بتوجيهه بل يترك لمساعديه التوجيه، فيما يقوم هو باستدعاء أحد البدلاء للإحماء، مما سبب ضغطا كبيرا على اللاعبين، الذين ظهر عليهم جليا أنهم يبحثون عن التخلص من الكرة بأي طريقة ممكنة وبشكل سريع.
هروب ومغادرة
كان آخر تقليعات مانشيني الغريبة هو مغادرته أرض الملعب قبل الركلة الأخيرة الحاسمة لمنتخب كوريا الجنوبية، وعدم وقوفه مع لاعبيه، وتهدئتهم، ومواساة لاعبيه عقب الخسارة، وهروبه من المسؤولية، إذ كان يجب أن يواسي نجومه الذين قدموا مباراة كبرى، إلا أنه فضل الهروب والخروج من الملعب مبكرا.
تراجع غريب
طالت أصابع الاتهامات الإيطالي، وحمّلته مسؤولية الإقصاء، لا سيما بعد التراجع للدفاع في الشوط الثاني بشكل مبالغ فيه بعد التقدم بهدف، ليفرط في الفوز، ويمنح المنتخب الكوري الجنوبي فرصة العودة.
وأخطأ مانشيني بإجراء تغييرات غير موفقة، أبرزها إقحام الشاب عيد المولد ((22 عامًا))، وهو لا يملك خبرات دولية، في مباراة صعبة، ليرتكب اللاعب أخطاء ساذجة، إضافة إلى تبديل قائد الأخضر سالم الدوسري، الذي قدم مستوى مميزا خلال المواجهة.
بخلاف ذلك، تعرض مانشيني لانتقادات قاسية بعدما رصدته عدسات الكاميرات وهو يغادر أرض الملعب قبل الركلة الأخيرة الحاسمة لمنتخب كوريا الجنوبية.
كوارث مانشيني
1- تصريحه برفض بعض اللاعبين تمثيل الأخضر
2 - استبعاده الأخضر من بين المرشحين للقب
3 - تعامله بفوقية مع لاعبيه أثناء المباريات
4 - ركنه عددا من اللاعبين المميزين
5 - تبديلاته الكارثية غير المفيدة
6 - إخراج أفضل لاعب آسيوي وهو في يومه
7 - خروجه من الملعب قبل نهاية ركلات الترجيح

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