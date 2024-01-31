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ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني المستجدات الإقليمية

1/31/2024 11:19:23 PM
(MENAFN- Al Watan) اجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
فيما حضر من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة نيل كرومبتون ووزير شؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد وعدد من المسؤولين.

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