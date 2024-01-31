ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني المستجدات الإقليمية

(MENAFN
- Al Watan) اجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
فيما حضر من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة نيل كرومبتون ووزير شؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد وعدد من المسؤولين.
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