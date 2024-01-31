ليبيا ترحل مئات المصريين

(MENAFN
- Al Watan) أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية الليبية، اليوم، إعادة 350 مهاجرًا مصريًا إلى بلادهم، بعدما دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز التابع لوزارة الداخلية العقيد هيثم عمار، إن هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية بدأت عملية إعادة 350 مواطنًا مصريًا في وضع غير نظامي.
وقال عمار خلال مؤتمر صحافي في مقر هذه الهيئة إنه ((من المقرر تنفيذ عمليات ترحيل أخرى في الأيام المقبلة)).
وفي عام 2023، تمت إعادة ما مجموعه ((23361 مهاجرا من جنسيات إفريقية وآسيوية معظمهم من نيجيريا)) من ليبيا إلى بلدانهم، بحسب هذا المصدر.
وتشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وتتنافس على السلطة حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد مقرّها طرابلس ويرأسها عبدالحميد الدبيبة، شُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.
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