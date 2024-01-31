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ليبيا ترحل مئات المصريين

1/31/2024 11:19:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية الليبية، اليوم، إعادة 350 مهاجرًا مصريًا إلى بلادهم، بعدما دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز التابع لوزارة الداخلية العقيد هيثم عمار، إن هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية بدأت عملية إعادة 350 مواطنًا مصريًا في وضع غير نظامي.
وقال عمار خلال مؤتمر صحافي في مقر هذه الهيئة إنه ((من المقرر تنفيذ عمليات ترحيل أخرى في الأيام المقبلة)).
وفي عام 2023، تمت إعادة ما مجموعه ((23361 مهاجرا من جنسيات إفريقية وآسيوية معظمهم من نيجيريا)) من ليبيا إلى بلدانهم، بحسب هذا المصدر.
وتشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وتتنافس على السلطة حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد مقرّها طرابلس ويرأسها عبدالحميد الدبيبة، شُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

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