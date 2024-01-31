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بريطانيا تهدد الحوثيين بالملكة إليزابيث

1/31/2024 11:19:22 PM
(MENAFN- Al Watan) تستعد بريطانيا لإرسال حاملة طائرات إلى البحر الأحمر من طراز ((الملكة إليزابيث))، لمواجهة هجمات الطائرات دون طيار والصواريخ التي يشنها الحوثيون، في وقت أعلنوا فيه إطلاق صواريخ بحرية عدة على المدمرة الأمريكية ((يو. إس. إس. غريفلي)) في البحر الأحمر، وجددوا التأكيد أنهم سيستهدفون كل السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في كل من البحر الأحمر وبحر العرب.
ويأتي الهجوم الحوثي الأخير على السفن التجارية في أحد أهم الممرات المائية في العالم بعد أيام فقط من إصابة صاروخ بالستي حوثي مضاد للسفن ناقلة نفط في خليج عدن، ما أدى إلى نشوب حريق في السفينة.
وقالت صحيفة ((تليجراف)) إن البحرية الملكية تستعد للتدخل، لتحل محل حاملة الطائرات ((يو. إس. إس. دوايت دي أيزنهاور)) عند عودتها إلى أمريكا، إذ حذر الحوثيون من مواجهة طويلة الأمد في أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما بالعالم.
وأضاف جيمس هيبي، وزير القوات المسلحة، أن المملكة المتحدة قد ((تتعاون مع الأمريكيين))، وتتدخل ((لسد فجوة)) في البحر الأحمر.
حاملات الطائرات البريطانية
وتمتلك المملكة المتحدة حاملتي طائرات مصممتين لحمل طائرات مقاتلة من طراز F-35، إحداهما هي HMS Prince of Wales، التي ستواجه أول عملية قتالية لها إذا تم نشرها، والثانية هي ((HMS Queen Elizabeth))، التي أرسلت للقتال مرة واحدة من قبل.
وتسببت هجمات الحوثيين في تأخير كبير في الشحن العالمي، إذ تمت إعادة توجيه الناقلات وسفن الحاويات حول إفريقيا، لتجنب مضيق باب المندب الضيق، نقطة الدخول إلى البحر الأحمر بين اليمن وجيبوتي.
وشنت بريطانيا والولايات المتحدة جولتين من الضربات الجوية المشتركة على مواقع الحوثيين دون طيار وصواريخ باستخدام طائرات أمريكية من طراز ((إف/إيه-18 سوبر هورنت)) من ((يو. إس. إس. أيزنهاور))، وطائرات تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تم إطلاقها من قاعدة في جنوب قبرص.
مع ذلك، قال الوزير البريطاني إن شركة الطيران الأمريكية، الملقبة بـ((آيك))، يجب أن تعود قريبا إلى الولايات المتحدة.
وأوضح لمجلة ((The House)): ((لا يمكن لأيزنهاور البقاء هناك إلى الأبد، وبالتالي هناك شيء يتعلق فقط بالحفاظ على وجود حاملة طائرات في المنطقة، إذ يمكن أن نتعاون مع الأمريكيين لتوفير القدرة هناك)).
وذكر أن حاملات الطائرات التابعة للبحرية الملكية يمكن استخدامها ((عندما تعود آيزنهاور إلى الوطن إذا لزم الأمر، لسد فجوة في عمليات الانتشار الأمريكية)).
تعويل على الدور العماني
وفي حين كررت بريطانيا، على لسان وزير دفاعها جرانت تشابس، مطالبتها إيران باستخدام نفوذها على الحوثيين والفصائل الأخرى في المنطقة لخفض التصعيد، قالت الخارجية البريطانية إن وزيرها ديفيد كاميرون سيتوجه إلى سلطنة عُمان، إذ يُتوقع أن يدعو إلى الاستقرار وسط هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر، وتهدئة التوتر في الشرق الأوسط. وأضاف البيان أن كاميرون سيؤكد التزام بريطانيا بإيصال المساعدات إلى اليمن، وسيحدد الإجراءات التي تتخذها بريطانيا لردع الحوثيين عن استهداف السفن في البحر الأحمر، حسبما نقلت ((رويترز)).
هجمات الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن.
34 هجوما بحريا بالصواريخ والطائرات المسيَّرة ضد السفن
بدأت الهجمات في 19 نوفمبر الماضي
أدى بعض الهجمات إلى إصابات مباشرة في السفن
إحدى الهجمات تسببت في حريق بناقلة نفط بريطانية في خليج عدن

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