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هل يوافق نتنياهو على الهدنة الجديدة؟

1/31/2024 11:19:22 PM
(MENAFN- Al Watan) تعمل الولايات المتحدة ومصر وقطر على محاولة إقناع إسرائيل وحماس بالاتفاق على هدنة جديدة، بعد هدنة أولى استمرت أسبوعا في نوفمبر، وسمحت بإطلاق سراح رهائن في غزة مقابل سجناء فلسطينيين في إسرائيل.
يأتي ذلك في وقت يتوجه فيه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل في الثالث من فبراير المقبل، في زيارة هي السادسة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر الماضي.
تهديد لحكومة نتنياهو
ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ربما يرفض الهدنة الجديدة، كونها قد تهدد حكومته التي تعاني تخبطا في إدارة الحرب، بينما ينظر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الأمر من منظور آخر، إذ تواجه إدارته مزيدا من الضغوط، لوقف الحرب في غزة، الأمر الذي يهدد شعبية المرشح الرئاسي المحتمل، لذلك تكثف الولايات المتحدة تحركاتها من أجل إقرار وقف شامل لإطلاق النار.
وأعرب بلينكن، الاثنين، عن أمله التوصل إلى اتفاق يوقف القتال في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن. وجاءت تصريحاته بعد يوم من اجتماع مدير وكالة المخابرات المركزية ورئيس الوزراء القطري ومسؤولين أمنيين إسرائيليين ومصريين في باريس، لوضع اتفاق إطاري لعرضه على حماس. هل تنجح ضغوط واشنطن؟
يقول المراقبون إن إسرائيل ملتزمة بأولويات الأمن القومي الخاصة بها. وبغض النظر عن مقدار الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة، فإنها لا تستطيع تحمل عدم تدمير البنية العسكرية لحماس بشكل كامل، وإلا فإن الصراع سوف يتجدد مع كون حماس في وضع أفضل لخوض هذه الحرب لاحقا بسبب دورها السياسي.
وأكدوا أن نتنياهو لن يوافق على هذه الهدنة إلا في حال نفذت حماس الشروط التي طرحتها إسرائيل، وهو أمر مستبعد جدا.

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