التأسيس يقدم الاختبارات للخميس

(MENAFN
- Al Watan) حددت وزارة التعليم الخميس 15 فبراير الجاري موعدا لبداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1445، كأول فصل دراسي تبدأ فيه الاختبارات نهاية الأسبوع، ويرجع سبب تغيير موعد الاختبارات لمزامنة الأيام الأخيرة من الامتحانات لأجازة يوم التأسيس باعتباره إجازة رسمية.
وكشفت وزارة التعليم أنه بناء على تعميم أبلغت فيه إدارات التعليم عن موعد بداية الاختبارات التحريرية لجميع المراحل الدراسية بيوم الخميس 15 فبراير - 5 شعبان في الساعة الثامنة صباحا.
جميع الصفوف
أضافت التعليم في تعميمها بأن بداية اختبارات المدارس المشتركة سيكون للمدارس التي يبدأ دوامها الساعة الواحدة ظهرا مع تنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات وتدقيقها لجميع الصفوف والمراحل، وسيكون موعد إغلاق درجات الفصل الدراسي الثاني وإعلان وتسليم النتائج يوم الأربعاء 21 فبراير قبل إجازة يوم التأسيس التي تصادف يوم الخميس آخر يوم من نهاية الفصل الدراسي الثاني.
خطة زمنية
تضمن اختبار الفصل الدراسي الثاني ضوابط الاختبارات التحريرية والشفهية وتشكيل لجان الاختبارات وإعداد الأسئلة بناء على أنظمة وإجراءات الاختبارات حسب الخطة الزمنية لتنفيذ أعمال الاختبارات، حيث تبدأ بالمواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني ومواد التعليم المدمج في المرحلة الثانوية يوم الأحد غرة شعبان، فيما يكون اختبار المواد التحريرية نهاية الأسبوع يوم الخميس الخامس من شعبان.
إعداد الجداول
أبلغت إدارات التعليم المدارس بضرورة إعداد الجداول بعناية وفق أفضل الأساليب التربوية على أن تتسق المواد من حيث الصعوبة والسهولة بالشكل الذي لا يرهق الطلبة، ولا يختبر الطالب بأكثر من مادتين في اليوم الواحد، كما يتم الإعلان عن جميع الاختبارات بصورة بارزة في المدرسة وبكافة الوسائل المتاحة، ويتم خروج الطلبة أيام الاختبارات بعد الانتهاء من الاختبار بوقت واحد، ومنع الطلاب من الخروج بين الفترتين، مع إشعار أولياء الأمور بمواعيد خروج أبنائهم وبناتهم قبل بداية الاختبار بوقت كاف.
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