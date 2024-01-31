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التأسيس يقدم الاختبارات للخميس

1/31/2024 11:19:22 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت وزارة التعليم الخميس 15 فبراير الجاري موعدا لبداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1445، كأول فصل دراسي تبدأ فيه الاختبارات نهاية الأسبوع، ويرجع سبب تغيير موعد الاختبارات لمزامنة الأيام الأخيرة من الامتحانات لأجازة يوم التأسيس باعتباره إجازة رسمية.
وكشفت وزارة التعليم أنه بناء على تعميم أبلغت فيه إدارات التعليم عن موعد بداية الاختبارات التحريرية لجميع المراحل الدراسية بيوم الخميس 15 فبراير - 5 شعبان في الساعة الثامنة صباحا.
جميع الصفوف
أضافت التعليم في تعميمها بأن بداية اختبارات المدارس المشتركة سيكون للمدارس التي يبدأ دوامها الساعة الواحدة ظهرا مع تنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات وتدقيقها لجميع الصفوف والمراحل، وسيكون موعد إغلاق درجات الفصل الدراسي الثاني وإعلان وتسليم النتائج يوم الأربعاء 21 فبراير قبل إجازة يوم التأسيس التي تصادف يوم الخميس آخر يوم من نهاية الفصل الدراسي الثاني.
خطة زمنية
تضمن اختبار الفصل الدراسي الثاني ضوابط الاختبارات التحريرية والشفهية وتشكيل لجان الاختبارات وإعداد الأسئلة بناء على أنظمة وإجراءات الاختبارات حسب الخطة الزمنية لتنفيذ أعمال الاختبارات، حيث تبدأ بالمواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني ومواد التعليم المدمج في المرحلة الثانوية يوم الأحد غرة شعبان، فيما يكون اختبار المواد التحريرية نهاية الأسبوع يوم الخميس الخامس من شعبان.
إعداد الجداول
أبلغت إدارات التعليم المدارس بضرورة إعداد الجداول بعناية وفق أفضل الأساليب التربوية على أن تتسق المواد من حيث الصعوبة والسهولة بالشكل الذي لا يرهق الطلبة، ولا يختبر الطالب بأكثر من مادتين في اليوم الواحد، كما يتم الإعلان عن جميع الاختبارات بصورة بارزة في المدرسة وبكافة الوسائل المتاحة، ويتم خروج الطلبة أيام الاختبارات بعد الانتهاء من الاختبار بوقت واحد، ومنع الطلاب من الخروج بين الفترتين، مع إشعار أولياء الأمور بمواعيد خروج أبنائهم وبناتهم قبل بداية الاختبار بوقت كاف.

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