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السفارة السعودية في أمريكا تنفي تعرض مواطنة للضرب بإحدى المدارس

1/31/2024 11:19:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية أنه بالإشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الاعلام وعدد من المعرفات على منصة "إكس" بشأن تعرض طالبة في احدى المدارس بمدينة شيكاغو، لاعتداء لفظي وجسدي ذو دوافع عنصرية، وما تمت الاشارة اليه بأن الضحية هي (مواطنة سعودية).

و بمتابعة الموضوع من قبل السفارة والقنصلية العامة في هيوستن والتواصل مع السلطات الامريكية المعنية لم تتبين أي معلومات تشير إلى أن الضحية مواطنة سعودية، كما أنه لم يرد إلى السفارة أو القنصلية أي بلاغات عن تعرض أي مواطنة لاعتداء في الحادثة المشار إليها.

وأكدت السفارة والقنصلية العامة بمتابعة الموضوع للتثبت من الحقائق المرتبطة بالحادثة، كما وتؤكد السفارة حرصها على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات في الأراضي الأمريكية كافة.

وقد انتشر اليومين الماضيين على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة محجبة (ذُكر أنها سعودية وعليه جاء نفي السفارة) في مدرسة ثانوية وهي تتعرض لاعتداء من قبل طالب يدرس في نفس المدرسة، وبحسب ما تم تداوله أن الاعتداء مرتبط بالعنصرية ضد الطالبة كونها محجبة.

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