السفارة السعودية في أمريكا تنفي تعرض مواطنة للضرب بإحدى المدارس

(MENAFN
- Al Watan) أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية أنه بالإشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الاعلام وعدد من المعرفات على منصة "إكس" بشأن تعرض طالبة في احدى المدارس بمدينة شيكاغو، لاعتداء لفظي وجسدي ذو دوافع عنصرية، وما تمت الاشارة اليه بأن الضحية هي (مواطنة سعودية).
و بمتابعة الموضوع من قبل السفارة والقنصلية العامة في هيوستن والتواصل مع السلطات الامريكية المعنية لم تتبين أي معلومات تشير إلى أن الضحية مواطنة سعودية، كما أنه لم يرد إلى السفارة أو القنصلية أي بلاغات عن تعرض أي مواطنة لاعتداء في الحادثة المشار إليها.
وأكدت السفارة والقنصلية العامة بمتابعة الموضوع للتثبت من الحقائق المرتبطة بالحادثة، كما وتؤكد السفارة حرصها على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات في الأراضي الأمريكية كافة.
وقد انتشر اليومين الماضيين على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة محجبة (ذُكر أنها سعودية وعليه جاء نفي السفارة) في مدرسة ثانوية وهي تتعرض لاعتداء من قبل طالب يدرس في نفس المدرسة، وبحسب ما تم تداوله أن الاعتداء مرتبط بالعنصرية ضد الطالبة كونها محجبة.
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