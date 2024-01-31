انخفاض درجات الحرارة بعدد من المناطق وثلوج في الأطراف الشمالية وتبوك

(MENAFN
- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف،الحدود الشمالية والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.
يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك( علقان- الظهر- جبل اللوز) كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة (القريات - طريف).
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