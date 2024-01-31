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انخفاض درجات الحرارة بعدد من المناطق وثلوج في الأطراف الشمالية وتبوك

1/31/2024 11:19:22 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف،الحدود الشمالية والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.
يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك( علقان- الظهر- جبل اللوز) كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة (القريات - طريف).

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