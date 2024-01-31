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الدوسري يرأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

1/31/2024 11:19:22 PM
(MENAFN- Al Watan) ترأس وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بمقر الهيئة مساء أمس الأربعاء.
واطلع معاليه وأعضاء المجلس على عرض حول أبرز إنجازات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، خلال العام الماضي، إضافة إلى خطة سير أعمال الهيئة، والخطة التنفيذية لاستراتيجية الهيئة وأهدافها المستقبلية.
وناقش المجلس مستجدات قطاع الإعلام، وبرامج تمكين القطاع وتطوير المحتوى، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في عمليات التشغيل، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها عدداً من القرارات.

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