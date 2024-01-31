الدوسري يرأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

(MENAFN
- Al Watan) ترأس وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بمقر الهيئة مساء أمس الأربعاء.
واطلع معاليه وأعضاء المجلس على عرض حول أبرز إنجازات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، خلال العام الماضي، إضافة إلى خطة سير أعمال الهيئة، والخطة التنفيذية لاستراتيجية الهيئة وأهدافها المستقبلية.
وناقش المجلس مستجدات قطاع الإعلام، وبرامج تمكين القطاع وتطوير المحتوى، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في عمليات التشغيل، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها عدداً من القرارات.
MENAFN31012024000089011017ID1107794365
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.