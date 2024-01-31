كريستيان بيرجر: الاتحاد الأوروبي يستثمر نصف مليار يورو في قطاع المياه في مصر

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر كريستيان بيرجر، أهمية معالجة مياه الصرف الصحي في مصر، مشيراً إلى دعم الاتحاد الأوروبي لهذا القطاع بقيمة تصل إلى نصف مليار يورو خلال العشر سنوات الماضية.

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء في إطار جولة تفقدية لمشروعات المياه والصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ، حيث بدأ برنامج الجولة بزيارة ميدانية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بغرب الإسكندرية، بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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وأعلن بيرجر أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً لمئة محطة معالجة مياه في مصر، مشيراً إلى استعداد الاتحاد لتقديم المزيد من الدعم، نظراً للأهمية الكبيرة التي يوليها لقطاع المياه.

من جانبه، اعرب رسلان عن تقديره للعلاقات الوطيدة بين الشركة والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أهمية التعاون في مناطق الدلتا وصعيد مصر والإسكندرية، مؤكدا أن الاستثمار في قطاع المياه ساهم في إنشاء البنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتحسين البيئة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

وأشار رئيس القابضة، إلى أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي للتنبؤ بتأثيرات التغيرات المناخية ومعالجة الصرف الصناعي، خاصةً في الإسكندرية وأهمية التركيز على حلول بيئية للمحافظة على البيئة في منطقة المتوسط.

وفي إطار زيارتهم، قام رئيس الوفد الاتحاد الأوروبي والسفراء الأوروبيين بتدشين حوار الاتحاد الأوروبي مع القطاع الخاص ورجال الأعمال المحليين في مدينة الإسكندرية، كما شاركوا في حوار“مصر للمياه” مع رواد الأعمال الشبان وسفراء المياه الشبان، تعزيزاً للتواصل وتبادل الأفكار حول استدامة وتطوير قطاع المياه في مصر.

تأتي هذه الجهود في إطار مشروع توسعة شبكة مياه الصرف بغرب الإسكندرية، الذي يهدف إلى زيادة القدرة وتحسين مستوى المعالجة في المحطات القائمة، ودعم القدرة على التكيف في الحضر، وتعزيز الأنشطة الداعمة للمناخ، ومن المقرر أن يتم تمويل هذا المشروع بقرض طويل الأجل من بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة استثمار من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى استثمارات محلية.