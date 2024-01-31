مصلحة الضرائب: مشروع قانون جديد لضريبة الدخل خلال أسابيع

تعكف مصلحة الضرائب على مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال أسابيع، وسيتم عرضه على المجتمع الضريبى فور الانتهاء منه.

وقالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن استراتيجية المصلحة فى المرحلة القادمة تتضمن استكمال عملية التحول الرقمى مما يعزز مبدأ العدالة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل التعامل مع الممولين.

موضوعات((المالية)) تحدد فروق تدبير العملة الأجنبية عند احتساب ضريبة الدخل بين 9 و60% “مرسيدس بنز” تدرس فرص الاستثمار بمجال السيارات الكهربائية في مصر “Cred” تدشن مشروع“Ever New Cairo” باستثمارات 30 مليار جنيه

وأوضحت أن التقديرات الجزافية مشكلة لها أبعاد كثيرة وبفضل ميكنة الإجراءات الضريبية التى تتبعها المصلحة ستتقلص بشكل كيير.

وذكرت عبدالعال أن المصلحة جهة منفذة للقوانين وتعمل بالتنسيق مع إدارة السياسة الضريبية ممثلة فى وزارة المالية، مشيرةً بأن ذلك التنسيق يأخذ بعين الاعتبار تداعيات التضخم وأثاره، مؤكدةً على أن هناك دراسات تعمل عليها المصلحة للحد من تداعياته.

وكشفت عن أن الآلية التى يتم بها سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية حاليا مؤقتة، وسيتم الإعلان عن آلية أكثر وضوحًا واستقرارًا منتصف فبراير، مضيفةً أنه يجرى حاليا التنسيق مع البنك المركزى فى هذا الشأن.

وأوضحت أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا فى ميكنة الإجراءات الضريبية، وأوضحت أن منظومة كور تاكسيشن“Core Taxation” بدأت بـ 4 وظائف، والآن وصلت إلى 16 وظيفة فى المراكز الضريبية، مشيرةً بأن المنظومة تعمل فقط بطاقة 30% حتى الآن وتعمل المصلحة على استكمال المراحل المتبقية خلال الفترة المقبلة.

وذكرت عبدالعال أن منظومة“كور تاكسيشن” تحدد بدقة المدة الزمنية لرد ضريبة القيمة المضافة.

وعن كيفية تحديد درجة المخاطر لكل ملف من الممولين، أوضحت أن منظومة أن منظومة“كورتاكسيشن” تعتمد على وجود ملف مخاطر لكل ممول، ومن خلال البيانات الداخلية داخل المصلحة، والبيانات الخارجية لكل ممول مع الجهات الأخرى يتم تحديد درجة المخاطر لكل ملف من خلال إجراء التقييم، وهى مرحلة تسبق مرحلة المراجعة، ومن ثم يتم تحديد هل الملف يحتاج إلى مراجعة مكتبية فى حالة أن الملف منخفض المخاطر، أو أن ملف الممول عالى المخاطر، مما يستوجب إجراء تصعيدى بالفحص الميدانى فى حالة لم يقدم الممول ما يفيد عن استفسارات المصلحة بخصوص ملفه.

ونوهت إلى أن هناك اتجاه بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية قريبًا، وشددت على أنه ليس هناك نية للعمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير حيث أنه لا يحقق العدالة الضريبية.

وقالت عبدالعال، إن عدد الوثائق المرفوعة على منظومة الفاتورة الإلكترونية وصلت حاليًا إلى ما يقرب من مليار وثيقة.

ونوهت إلى أن هناك مطالب من المجتمع الضريبى بتقليل أو إلغاء حد التسجيل فى الفاتورة الإلكترونية، وتدرس حالياً المصلحة هذه المطالب مشيرة إلى أن هناك دراسة لإلغاء أو تخفيض حد التسجيل لضمان العدالة الضريبية.

جدير بالذكر أن حد التسجيل فى الفاتورة الإلكترونية يبلغ 50 ألف جنيه.

وذكرت أن المصلحة بصدد إصدار أدلة إرشادية للمستثمرين توضح ما لهم وما عليهم، بالإضافة إلى الإشارة إلى الحوافز الضريبية.

ومن جانبه، قال رامى جورج الشريك التنفيذى لمكتب ديلويت مصر إن المعاملة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية بالنسبة للقيمة المضافة أصبحت واضحة، وطالب بضرورة وضوح ضريبة الأرباح التجارية والصناعية“ضريبة الدخل” لتلك الأنشطة.

وذكر أن العقوبات والغرامات المحددة فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد مغال فيها، مطالبا بإعادة النظر فى تلك الغرامات والعقوبات.

وقال إن المجتمع الضريبى طالب عدة مرات بإعداد قانون جديد للضريبة على الدخل يواكب التحديات الجديدة فى عالم الضرائب، ولأن القانون الحالى قد تم تعديله كثيراً.

وأشار إلى أن الدور الفعال الذى قامت به مصلحة الضرائب فى ميكنة الإجراءات الضريبية ساهم بشكل كبير فى الحد من التهرب الضريبى، كما ساهم أيضا بنسبة كبيرة فى ضم الاقتصاد الموازى للاقتصاد الرسمى.