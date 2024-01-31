الإسكندرية للزيوت ترفع طاقتها الإنتاجية لـ 46% استعدادًا لرمضان

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت شركة الإسكندرية للزيوت والمنظفات رفع طاقتها الإنتاجية من الزيوت الشهر الحالى وفقا لتوجيهات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بنسبة 46% لتلبية احتياجات السوق خلال شهر رمضان المبارك.

قال مصدر بالشركة لـ”البورصة”، إنه تم زيادة الطاقة الإنتاجية من 9.2 ألف طن شهريا إلى 14.2 ألف طن وذلك على مدار شهرى يناير وفبراير لتوفير احتياجات شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الشركة توجه كامل طاقتها الإنتاجية للزيت التموينى ولديها كميات وفيرة من الزيت يسد الاحتياجات.

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أشار المصدر، إلى أن الشركة تعمل على تطوير خطوط الإنتاج التابعة وعدد المصانع التابعة للشركة هى“الإسكندرية للزيوت والمنظفات” وأربع مصانع فى كفر الزيات وكفر الشيخ والإسكندرية، وتتنوع منتجات المصانع بين الزيوت والمنظفات والأعلاف التى تنتجها الشركات بكميات تتراوح بين 400 و500 طن يومى.

اوضح أن الشركة انتهت من بيع 18 ألف طن أعلاف منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الشهر الجارى بقيمة 324 مليون جنيه بينما بلغ إجمالى ما تم بيعه خلال العام المالى الماضى 45 ألف طن متوقعا نموا بنسبة 10% فى المبيعات بنهاية العام الحالى.

أشار إلى أن الشركة تواجه صعوبة فى تصنيع الأعلاف خلال الموسم الحالى، نظرا لارتفاع أسعار الخامات من الذرة الصفراء التى تخطى سعرها حاجز الـ 18.3 ألف جنيه للطن والنخالة التى يتم بيعها بالسعر الرسمى من خلال مطاحن القطاع العام بسعر 9.5 ألف جنيه للطن.

ذكر أن الشركة تصدر بعض المنتجات من المنظفات وتشمل الصابون وشامبو السجاد لعدد من الدول أبرزها تركيا وسوريا والمغرب والسعودية ولبنان ونيوزلاندا وماليزيا

تأسست شركة الإسكندرية للزيوت والصابون عام 1963 وهى إحدى شركات قطاع الأعمال العام تضم الشركة 4 مصانع.