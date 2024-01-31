الإسكندرية للزيوت ترفع طاقتها الإنتاجية لـ 46% استعدادًا لرمضان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بدأت شركة الإسكندرية للزيوت والمنظفات رفع طاقتها الإنتاجية من الزيوت الشهر الحالى وفقا لتوجيهات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بنسبة 46% لتلبية احتياجات السوق خلال شهر رمضان المبارك.
قال مصدر بالشركة لـ”البورصة”، إنه تم زيادة الطاقة الإنتاجية من 9.2 ألف طن شهريا إلى 14.2 ألف طن وذلك على مدار شهرى يناير وفبراير لتوفير احتياجات شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الشركة توجه كامل طاقتها الإنتاجية للزيت التموينى ولديها كميات وفيرة من الزيت يسد الاحتياجات.
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أشار المصدر، إلى أن الشركة تعمل على تطوير خطوط الإنتاج التابعة وعدد المصانع التابعة للشركة هى“الإسكندرية للزيوت والمنظفات” وأربع مصانع فى كفر الزيات وكفر الشيخ والإسكندرية، وتتنوع منتجات المصانع بين الزيوت والمنظفات والأعلاف التى تنتجها الشركات بكميات تتراوح بين 400 و500 طن يومى.
اوضح أن الشركة انتهت من بيع 18 ألف طن أعلاف منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الشهر الجارى بقيمة 324 مليون جنيه بينما بلغ إجمالى ما تم بيعه خلال العام المالى الماضى 45 ألف طن متوقعا نموا بنسبة 10% فى المبيعات بنهاية العام الحالى.
أشار إلى أن الشركة تواجه صعوبة فى تصنيع الأعلاف خلال الموسم الحالى، نظرا لارتفاع أسعار الخامات من الذرة الصفراء التى تخطى سعرها حاجز الـ 18.3 ألف جنيه للطن والنخالة التى يتم بيعها بالسعر الرسمى من خلال مطاحن القطاع العام بسعر 9.5 ألف جنيه للطن.
ذكر أن الشركة تصدر بعض المنتجات من المنظفات وتشمل الصابون وشامبو السجاد لعدد من الدول أبرزها تركيا وسوريا والمغرب والسعودية ولبنان ونيوزلاندا وماليزيا
تأسست شركة الإسكندرية للزيوت والصابون عام 1963 وهى إحدى شركات قطاع الأعمال العام تضم الشركة 4 مصانع.
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