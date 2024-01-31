ارتفاع أسعار الأرز عالميًا قد يعرقل سير مناقصات ((التموين))

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت آراء عدد من العاملين فى صناعة الأرز بتأثير ارتفاع سعره فى الأسواق العالمية إلى مستوى 644 دولارا للأرز كسر 5%، سلبيًا على المناقصة المطروحة من قبل وزارة التموين، بينما يرى البعض الآخر أن سرعة تدبير الدولار تعزز فرص الشراء.

قال مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن سرعة تدبير الدولار من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية وشراء الأرز من خلال الممارسة التى طرحتها الأحد الماضى فإن السعر سيكون منافس للسوق المحلى .

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وكانت هيئة السلع التموينية أعلنت الأحد الماضى عن الممارسة رقم (2) لسنة 2024/2023 لاستيراد أرز أبيض مستورد (أى منشأ) طبيعى تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وصول خلال الفترة من 15 مارس – 15 أبريل المقبل.

توقع النجارى أن يكون السعر المعروض بالممارسة 600 دولار للطن ليتراوح سعر المستهلك بين 23 و24 جنيها للكيلو مقارنة بالأسعار المحلية التى تتراوح بين 32 و40 جنيها للكيلو حسب الجودة ونسبة الكسر.

وكشف خالد النجار، رئيس مضرب أرز بمحافظة كفر الشيخ، عن زيادة معروض الأرز بشكل كبير بعد إعلان تسجل الأسعار مستويات قياسية ومجزية لدفع المزارعين والتجار للتخلص من بعض الكميات المخزنة و إعلان الحكومة عن مناقصة لاستيراد 50 طن أرز أبيض هندى.

أضاف“النجار” لـ”البورصة”، أن أسعار الأرز الشعير العريض سجلت 20.5 ألف جنيه للطن، وسجلت أسعار رفيع الحبة نحو 19.8 ألف للطن.

لفت إلى أنه حال التنفيذ والجدية فى المناقصة المعلنة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ستؤثر على انخفاض الأسعار قبيل شهر رمضان، لتتراوح الأسعار بين 20 و22 ألف جنيه للطن.

أشار إلى أن سعر الأرز الهندى الأبيض سجل 600 دولار للطن، وشركات القطاع الخاص لا تستطيع الشراء بأكثر من 400 دولار للطن، بسبب نقص الدولار وتوجههم لتدبيره من السوق الموازي بأسعار مرتفعة.

قال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المناقصة ستخفض الأسعار المتداولة حاليا بنسب تصل إلى 20% حال تنفيذها.

أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الأرز الأبيض العريض تتراوح بين 32 و33 ألف جنيه للطن، بينما الأرز رفيع الحبة يتراوح بين 29 و30 ألف جنيه للطن.