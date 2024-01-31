ارتفاع أسعار الأرز عالميًا قد يعرقل سير مناقصات ((التموين))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباينت آراء عدد من العاملين فى صناعة الأرز بتأثير ارتفاع سعره فى الأسواق العالمية إلى مستوى 644 دولارا للأرز كسر 5%، سلبيًا على المناقصة المطروحة من قبل وزارة التموين، بينما يرى البعض الآخر أن سرعة تدبير الدولار تعزز فرص الشراء.
قال مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن سرعة تدبير الدولار من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية وشراء الأرز من خلال الممارسة التى طرحتها الأحد الماضى فإن السعر سيكون منافس للسوق المحلى .
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وكانت هيئة السلع التموينية أعلنت الأحد الماضى عن الممارسة رقم (2) لسنة 2024/2023 لاستيراد أرز أبيض مستورد (أى منشأ) طبيعى تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وصول خلال الفترة من 15 مارس – 15 أبريل المقبل.
توقع النجارى أن يكون السعر المعروض بالممارسة 600 دولار للطن ليتراوح سعر المستهلك بين 23 و24 جنيها للكيلو مقارنة بالأسعار المحلية التى تتراوح بين 32 و40 جنيها للكيلو حسب الجودة ونسبة الكسر.
وكشف خالد النجار، رئيس مضرب أرز بمحافظة كفر الشيخ، عن زيادة معروض الأرز بشكل كبير بعد إعلان تسجل الأسعار مستويات قياسية ومجزية لدفع المزارعين والتجار للتخلص من بعض الكميات المخزنة و إعلان الحكومة عن مناقصة لاستيراد 50 طن أرز أبيض هندى.
أضاف“النجار” لـ”البورصة”، أن أسعار الأرز الشعير العريض سجلت 20.5 ألف جنيه للطن، وسجلت أسعار رفيع الحبة نحو 19.8 ألف للطن.
لفت إلى أنه حال التنفيذ والجدية فى المناقصة المعلنة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ستؤثر على انخفاض الأسعار قبيل شهر رمضان، لتتراوح الأسعار بين 20 و22 ألف جنيه للطن.
أشار إلى أن سعر الأرز الهندى الأبيض سجل 600 دولار للطن، وشركات القطاع الخاص لا تستطيع الشراء بأكثر من 400 دولار للطن، بسبب نقص الدولار وتوجههم لتدبيره من السوق الموازي بأسعار مرتفعة.
قال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المناقصة ستخفض الأسعار المتداولة حاليا بنسب تصل إلى 20% حال تنفيذها.
أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الأرز الأبيض العريض تتراوح بين 32 و33 ألف جنيه للطن، بينما الأرز رفيع الحبة يتراوح بين 29 و30 ألف جنيه للطن.
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