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مرسيدس بنز تدرس فرص الاستثمار بمجال السيارات الكهربائية في مصر

1/31/2024 11:19:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مسئولي شركة“مرسيدس بنز إيجيبت” لاستعراض فرص التعاون المُمكنة خلال المرحلة المقبلة في ظل تطلُع الشركة للتوسع في السوق المصرية والاستفادة من المزايا التي تمنحها إستراتيجية تنمية صناعة السيارات خاصة تصنيع السيارات الكهربائية.

وحضر الاجتماع، وفرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدى مصر، وجيرد بيترليش، الرئيس التنفيذي لشركة“مرسيدس بنز إيجيبت”، و”يواكيم وولف”، المدير المالي للشركة، ومحسن إدريس، رئيس قطاع الشئون الخارجية وتطوير الأعمال بالشركة.

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واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد اعتزازه بالتعاون القائم بين كل من مصر وألمانيا في العديد من المجالات، ودعمه لاستثمارات شركة“مرسيدس بنز” في مصر، وكذلك جميع الشركات الألمانية العاملة في السوق المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي تقديره لإلتزام الشركة بالاستثمار في مصر على مدار الأعوام الماضية، مُعربًا عن تطلعه لرؤية توسعات جديدة لـ”مرسيدس بنز” في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن السوق المصرية تحظى الآن بفرص واعدة في مجال تصنيع السيارات لما تمنحه إستراتيجية تنمية صناعة السيارات من حوافز عديدة، خاصة السيارات الكهربائية.

وقال رئيس الوزراء في هذا الصدد: اتطلع لقيام شركة مرسيدس خلال الفترة المقبلة بإنتاج أحد طرازاتها من السيارات الكهربائية هنا في مصر.
كما أكد رئيس الوزراء عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربط القاهرة وبرلين، مشيرًا إلى التنسيق الجاري بين قيادتي البلدين بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي غضون ذلك، أكد وفرانك هارتمان، السفير الألماني في مصر، أن العديد من الشركات الألمانية العاملة في مصر لديها استعداد لتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصرية، معربًا عن ثقته في قدرة الحكومة المصرية على تخطي التحديات الاقتصادية الحالية.

وبدوره، قال وجيرد بيترليش، الرئيس التنفيذي لشركة“مرسيدس بنز إيجيبت”، إن الشركة تدرس التعاون مع مصر في مجال إنتاج السيارات الكهربائية، وأن الشركة بدأت دراسة هذا الأمر.

وأضاف: نتطلع إلى مناقشة إستراتيجية صناعة السيارات التي أطلقتها الحكومة المصرية للتعرف عن قرب على الحوافز التي تمنحها لتصنيع السيارات الكهربائية.

وأوضح أن“مرسيدس بنز إيجيبت” حرصت على مدار الفترة الماضية على استمرار عملياتها التشغيلية كما حافظت على وظائف العاملين بها على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، مؤكدا تطلعه إلى التوسع في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

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