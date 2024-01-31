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الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب للشهر الثالث على التوالي

1/31/2024 11:19:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) غلب التراجع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في آخر جلسات شهر يناير، مع استيعاب الأسواق بيانات اقتصادية، وترقبٍ لقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، والمزمع صدوره في وقت لاحق اليوم.

وفي نهاية التداولات، استقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 485.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 13 يناير 2022 (486.05 نقطة)، لينهي المؤشر الأوروبي تعاملات شهر يناير مرتفعًا بنسبة 1.4%، محققًا مكاسب للشهر الثالث على التوالي.

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بينما انخفض مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.45% عند 7630 نقطة، وهبط قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.4% عند 16903 نقاط، فيما تراجع سعر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.25% إلى 7656 نقطة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي، تباطؤ معدل تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى 2.9% في القراءة الأولية لشهر يناير، وهذه هي أدنى قيمة منذ يونيو 2021 (+2.4%)، بعد تسجيله 3.7% خلال ديسمبر.

وانخفضت مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 1.6% على أساس شهري في ديسمبر، عقب تراجع بنسبة 0.8% في الشهر السابق، وخلافًا لتوقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.7%، وهذا هو الشهر الثاني على التوالي من الانخفاض.

المصدر:

MENAFN31012024000202011048ID1107794358

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