الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب للشهر الثالث على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
غلب التراجع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في آخر جلسات شهر يناير، مع استيعاب الأسواق بيانات اقتصادية، وترقبٍ لقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، والمزمع صدوره في وقت لاحق اليوم.
وفي نهاية التداولات، استقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 485.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 13 يناير 2022 (486.05 نقطة)، لينهي المؤشر الأوروبي تعاملات شهر يناير مرتفعًا بنسبة 1.4%، محققًا مكاسب للشهر الثالث على التوالي.
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بينما انخفض مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.45% عند 7630 نقطة، وهبط قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.4% عند 16903 نقاط، فيما تراجع سعر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.25% إلى 7656 نقطة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي، تباطؤ معدل تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى 2.9% في القراءة الأولية لشهر يناير، وهذه هي أدنى قيمة منذ يونيو 2021 (+2.4%)، بعد تسجيله 3.7% خلال ديسمبر.
وانخفضت مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 1.6% على أساس شهري في ديسمبر، عقب تراجع بنسبة 0.8% في الشهر السابق، وخلافًا لتوقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.7%، وهذا هو الشهر الثاني على التوالي من الانخفاض.
المصدر:
MENAFN31012024000202011048ID1107794358
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