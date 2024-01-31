هل أنهت البورصة الاتجاه العام الصاعد؟

ذكر محللون فنيون أن البورصة المصرية مازالت فى اتجاه عام صاعد، رغم الهبوط القوى فى جلسة الذى أنهى به المؤشر جلسات شهر يناير الماضى، مقلصًا الصعود الشهرى إلى 13.6% فقط.

أوضح الخبراء أن السوق سيحاول التماسك بالقرب من مستويات الدعم عند 27500 نقطة و28 ألف نقطة فى حالة عودة القوة الشرائية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى.

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انخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 6.8%، ليصل إلى مستوى 28281 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 8.8% ليصل إلى 6329 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 8.8% إلى مستوى 8985 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضا بنسبة 7.7% عند مستوى 33920.63 نقطة.

أوضح محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن الاتجاه العام للسوق مازال صاعدًا، لكم الهبوط مازال فى إطار التصحيح الهابط عقب تحقيق صعود قوى بالجلسات الأخيرة.

أضاف أنه حال ارتداد المؤشر من مستويات 27500 إلى 28100 نقطة، سيعكس ذلك وجود عزم بالمؤشر لاستئناف الصعود الذى حققه السوق منذ بداية العام بمعدل 13.6%.

لفت إلى أنه فى حالة استكمال الهبوط مع بداية شهر فبراير الجارى، لمستويات بين 25900 و26500 نقطة، سيعكس ذلك إشارات سلبية باقتراب نهاية الاتجاه العام الصاعد الذى كونه المؤشر منذ مارس الماضى.

أضاف أن التصحيح الهابط الذى شهده المؤشر سيكون طبيعيًا حال معاودة المؤشر للصعود سريعًا، حيث ستكون حركة المؤشر مشابهة لما حدث بأول جلسة أعقبت بداية الحرب فى غزة.

وشهد السوق قيم تداولات 8.4 مليار جنيه، من خلال تداول 1.7 مليون سهم، بتنفيذ 245.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركات مقيدة، ارتفع منها 9 أسهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“مينا فارم للأدوية” و”كيما”.

وتراجعت أسعار 164 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“الكابلات الكهربائية المصرية”، فيما لم تتغير أسعار 34 سهما، وسجل رأس المال السوقى 1.9 تريليون جنيه.

وذكر محمد إسماعيل، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، أن دورة الصعود قصيرة الأجل قاربت على نهايتها، حيث كونها السوق مع مطلع شهر أكتوبر الماضى، وبدأت إشارات ضعف فيها بنهاية جلسة أمس.

أضاف أنه يجب على العملاء متابعة أداء الأسهم التى بدأت كسر مستويات الدعم، مع غلق المراكز الهامشية وانتظار إشارات استئناف الشراء خلال الجلسات المقبلة.

أشار إلى أن ارتفاع قيم التداولات أعلى مستوى 8 مليارات جنيه، مع التحول للهبوط بقوة إشارة سلبية لمستقبل السوق فى ظل عدم وضوح مدى قوة مؤشرات العزم.

لفت إلى أن التصحيح الهابط كان متوقعًا لكن ليس بهذا العنف الذى تسبب فيه هلع بيعى من العملاء الجدد بالسوق.

أوضح أن أول مستوى دعم للمؤشر بين مستويات 27500 و26500 نقطة، متوقعًا أن يتماسك المؤشر عندها وتبدأ القوة الشرائية فى الظهور مجددًا.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي تعاملات نحو 241.8 مليون جنيه و94.2 مليون جنيه، مستحوذين على نسب 89.98% و4.09% على الترتيب، فيما توجه الأجانب نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 336.09 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 5.93%.

ونفذ الأفراد 74.11% من التعاملات واتجه الأفراد المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات 326.6 مليون جنيه، بينما توجه العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات 37.6 مليون جنيه، و2.08 مليون جنيه على الترتيب.

فيما اقتنصت المؤسسات 25.11% من التداولات، واتجهت المؤسسات المحلية والعربية نحو البيع بصافى تعاملات بقيمة 568.4 مليون جنيه و56.6 مليون جنيه بينما توجه الأجانب إلى الشراء بقيمة 338.1 مليون جنيه.