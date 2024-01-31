هل أنهت البورصة الاتجاه العام الصاعد؟

(MENAFN
- Al-Borsa News) فريج: الهبوط التصحيحى“طبيعى” بعد قفزات السوق منذ بداية العام
ذكر محللون فنيون أن البورصة المصرية مازالت فى اتجاه عام صاعد، رغم الهبوط القوى فى جلسة الذى أنهى به المؤشر جلسات شهر يناير الماضى، مقلصًا الصعود الشهرى إلى 13.6% فقط.
أوضح الخبراء أن السوق سيحاول التماسك بالقرب من مستويات الدعم عند 27500 نقطة و28 ألف نقطة فى حالة عودة القوة الشرائية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى.
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انخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 6.8%، ليصل إلى مستوى 28281 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 8.8% ليصل إلى 6329 نقطة.
كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 8.8% إلى مستوى 8985 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضا بنسبة 7.7% عند مستوى 33920.63 نقطة.
أوضح محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن الاتجاه العام للسوق مازال صاعدًا، لكم الهبوط مازال فى إطار التصحيح الهابط عقب تحقيق صعود قوى بالجلسات الأخيرة.
أضاف أنه حال ارتداد المؤشر من مستويات 27500 إلى 28100 نقطة، سيعكس ذلك وجود عزم بالمؤشر لاستئناف الصعود الذى حققه السوق منذ بداية العام بمعدل 13.6%.
لفت إلى أنه فى حالة استكمال الهبوط مع بداية شهر فبراير الجارى، لمستويات بين 25900 و26500 نقطة، سيعكس ذلك إشارات سلبية باقتراب نهاية الاتجاه العام الصاعد الذى كونه المؤشر منذ مارس الماضى.
أضاف أن التصحيح الهابط الذى شهده المؤشر سيكون طبيعيًا حال معاودة المؤشر للصعود سريعًا، حيث ستكون حركة المؤشر مشابهة لما حدث بأول جلسة أعقبت بداية الحرب فى غزة.
وشهد السوق قيم تداولات 8.4 مليار جنيه، من خلال تداول 1.7 مليون سهم، بتنفيذ 245.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركات مقيدة، ارتفع منها 9 أسهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“مينا فارم للأدوية” و”كيما”.
وتراجعت أسعار 164 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“الكابلات الكهربائية المصرية”، فيما لم تتغير أسعار 34 سهما، وسجل رأس المال السوقى 1.9 تريليون جنيه. إسماعيل: دورة الصعود قصيرة الأجل تقترب من نهايتها
وذكر محمد إسماعيل، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، أن دورة الصعود قصيرة الأجل قاربت على نهايتها، حيث كونها السوق مع مطلع شهر أكتوبر الماضى، وبدأت إشارات ضعف فيها بنهاية جلسة أمس.
أضاف أنه يجب على العملاء متابعة أداء الأسهم التى بدأت كسر مستويات الدعم، مع غلق المراكز الهامشية وانتظار إشارات استئناف الشراء خلال الجلسات المقبلة.
أشار إلى أن ارتفاع قيم التداولات أعلى مستوى 8 مليارات جنيه، مع التحول للهبوط بقوة إشارة سلبية لمستقبل السوق فى ظل عدم وضوح مدى قوة مؤشرات العزم.
لفت إلى أن التصحيح الهابط كان متوقعًا لكن ليس بهذا العنف الذى تسبب فيه هلع بيعى من العملاء الجدد بالسوق.
أوضح أن أول مستوى دعم للمؤشر بين مستويات 27500 و26500 نقطة، متوقعًا أن يتماسك المؤشر عندها وتبدأ القوة الشرائية فى الظهور مجددًا.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي تعاملات نحو 241.8 مليون جنيه و94.2 مليون جنيه، مستحوذين على نسب 89.98% و4.09% على الترتيب، فيما توجه الأجانب نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 336.09 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 5.93%.
ونفذ الأفراد 74.11% من التعاملات واتجه الأفراد المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات 326.6 مليون جنيه، بينما توجه العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات 37.6 مليون جنيه، و2.08 مليون جنيه على الترتيب.
فيما اقتنصت المؤسسات 25.11% من التداولات، واتجهت المؤسسات المحلية والعربية نحو البيع بصافى تعاملات بقيمة 568.4 مليون جنيه و56.6 مليون جنيه بينما توجه الأجانب إلى الشراء بقيمة 338.1 مليون جنيه.
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