((الشاى)) يبحث عن طرق استيراد بديلة لتجنب الأزمة

دعا مستوردو الشاى الحكومة إلى سرعة إعداد آلية للاستيراد بنظام الصفقات المتكافئة لمضاعفة الكميات المستوردة لتلبية احتياجات السوق وتجنب اتساع الفجوة بين الاستهلاك والمعروض.

وجاء ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه واردات مصر من الشاى خلال الربع الأول من 2023 لتسجل 68 مليون دولار مقابل 95.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2022، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

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وتأتى مصر فى مقدمة الدول العربية الأكثر استهلاكًا للشاى، بينما تحتل المرتبة السابعة عالميًا فى قائمة الدول الأكثر اسيرادًا من للشاى، فى حين يصل الاستهلاك إلى السنوى إلى 85 ألف طن سنوياً ترتفع بنسبة 30% فى الشتاء، بحسب موقع ((ورلد توب اكسبورتس))..

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن تطبيق آلية الصفقات المتكافئة لاستيراد الشاى يساعد على تحقيق التوازن فى سوق الشاى المصرى ويرفع عبء تدبير الدولار لهذا القطاع عن كاهل البنوك، كما يحمى المنتج من سرعة تقلبات الأسعار.

أضاف لـ ((البورصة))، أن المجلس يعتزم تنفيذ تلك الآلية مع العديد من الدول أبرزها كينيا وستصدر الأسمدة مقابل استيراد ما يماثلها فى القيمة من الشاى، لكن تطبيق تلك الآلية يجب أن يكون من جانب الدولة أولاً.

وتعتبر مصر ثانى أكبر مشتر للشاى من كينيا بعد باكستان، وقد انخفضت الصادرات إلى السوقين خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 بنسبة 23% و13% على الترتيب، حسب بيانات مجلس الشاى الكينى.

وأوضح أبو المكارم، أن الدولة تحتاج لتطبيق تلك الآلية فى قطاعات مختلفة وبالتحديد قطاع الصناعات الغذائية والمواد الخام ومستلزمات التصنيع.

وقال مصدر مسؤول بشركة شاى العروسة، إن تنفيذ آلية الصفقات المتكافئة مقترح موضوع مستقبلًا شرط توافر بعض الإمكانيات التى تتيح من استيراد وهى توفير سلعة مماثلة من الدولة لتصديرها.

أضاف لـ ((البورصة))، أن جميع الشركات ترغب فى تنفيذ أى آلية تساعد على مضاعفة استيرادها من السلع، لضمان استمرار عملية التشغيل والإنتاج بدلا من حالة نقص المعروض التى تشهده أغلب القطاعات حاليًا.

وأوضح، أن أسعار شاى العروسة ارتفعت بقيمة 30 جنيهًا للكيلو الأسبوع الماضى لتسجل العبوة 1 كيلو جرام بـ 225 جنيهًا، والعبوة 40 جراما بـ 11 جنيهًا، والكرتونة وزن 12 كيلو بـ 2700 جنيه.

أوضح، أن ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى وزيادة الطلب على شراء المنتج بعد مقاطعة المنتجات الأجنبية ضاعف حركة الشراء على شاى العروسة.

وقال عادل ناصر رئيس مجلس إدارة شركة شاى لورد، إن واردات الشاى بدأت تتراجع مع الأزمات المحلية بنسبة تتخطى 50% واستيراد الشاى من خلال الصفقات المتكافئة يعجل بتراجع سعر المستويات الطبيعية بدلا من الزيادات غير المبررة.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تستورد شاى سنويًا بقيمة 2 مليون دولار من دولة كينيا، وهى أكثر الدول إنتاجًا للشاى فى أفريقيا.

وقال مستورد شاى، إنه من الضرورى أن تسرع الدولة فى الحفاظ على استيرادها من الشاى نظرًا لاعتباره من أكثر السلع استهلاكًا من قبل المواطنين، وتطبيق آلية الصفقات المتكافئة مع كينيا يساعد على ثبات أسعاره فى السوق المحلى.

أضاف لـ ((البورصة))، أن المستوردين يترقبون تنفيذ تلك الآلية والتى من شأنها أن تزيد من نشاط الشركات وعمل المستوردين فى السوق المحلى.