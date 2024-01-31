((المالية)) تحدد فروق تدبير العملة الأجنبية عند احتساب ضريبة الدخل بين 9 و60%

MENAFN - Al-Borsa News) أقرت وزارة المالية فروق أرباح أو خسائر تدبير العملة الأجنبية عند احتساب الوعاء الضريبى عن العام الماضى.

وأصدر وزير المالية محمد معيط قرارًا بحساب نسبة التغير فى فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية فى 2023.

موضوعات“مرسيدس بنز” تدرس فرص الاستثمار بمجال السيارات الكهربائية في مصر مصلحة الضرائب: مشروع قانون جديد لضريبة الدخل خلال أسابيع “Cred” تدشن مشروع“Ever New Cairo” باستثمارات 30 مليار جنيه

وحدد القرار 4 فترات مختلفة من العام الماضى، الأولى أول 4 شهور وتحتسب فيها نسبة التغير فى فروق العملة بنحو 9%، والثانية من مايو وحتى أغسطس وتحتسب بنسبة 24%، والثالثة من سبتمبر حتى أكتوبر بنسبة 34%، فيما ستصل إلى 60% خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر.

ونصت المادة الثانية من التعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 على قانون الدخل الصادر رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، بأن يعمل بالقرار عند محاسبة المنشآت التى يستلزم نشاطها التعامل فى العملة الأجنبية خاصة نشاطى الاستيراد والتصدير، وبشرط أن يكون تدبير العملة مرتبطًا بالنشاط ولازمًا لمزاولته.

وأكدت المادة الثالثة على ألا تسرى أحكام القرار على السلع والمستلزمات التى يتولى البنك المركزى والبنوك التجارية تدبير العملات الأجنبية لها بالسعر الرسمى، وفقًا للقوائم المعتمدة من البنك المركزى.