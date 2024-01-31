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هولندا تفرض غرامة على أوبر بسبب انتهاكات مرتبطة بحماية بيانات سائقيها

1/31/2024 11:19:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) فرضت الهيئات التنظيمية الهولندية غرامة قدرها 10 ملايين يورو (10.8 مليون دولار) على تطبيق“أوبر” بسبب نقص الشفافية في التعامل مع البيانات الشخصية لسائقيه.

وقالت هيئة حماية البيانات الهولندية الأربعاء، إنها فرضت الغرامة بعد أن اشتكى 170 سائقًا فرنسيًا إلى منظمة فرنسية لحقوق الإنسان، وتم التعامل مع الشكوى في هولندا لأنها المكان الذي يقع فيه المقر الرئيسي لشركة النقل التشاركي في أوروبا.

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وأضافت الهيئة، أن“أوبر” لم تحدد في شروط وأحكام الخصوصية، المدة التي تحتفظ فيها بالبيانات الشخصية لسائقيها أو الإجراءات الأمنية المحددة التي تتخذها عند إرسال هذه المعلومات إلى كيانات في دول خارج المنطقة الأوروبية.

وعلّقت“أوبر” في بيان، أن المنظمين اعترفوا بالجهود المبذولة من جانبها لإصلاح عدد من المشكلات“منخفضة التأثير” التي أثارها السائقون، بينما رفضت الغالبية العظمى من ادعاءاتهم باعتبارها لا أساس لها من الصحة.

المصدر:

MENAFN31012024000202011048ID1107794354

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