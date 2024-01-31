هولندا تفرض غرامة على أوبر بسبب انتهاكات مرتبطة بحماية بيانات سائقيها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فرضت الهيئات التنظيمية الهولندية غرامة قدرها 10 ملايين يورو (10.8 مليون دولار) على تطبيق“أوبر” بسبب نقص الشفافية في التعامل مع البيانات الشخصية لسائقيه.
وقالت هيئة حماية البيانات الهولندية الأربعاء، إنها فرضت الغرامة بعد أن اشتكى 170 سائقًا فرنسيًا إلى منظمة فرنسية لحقوق الإنسان، وتم التعامل مع الشكوى في هولندا لأنها المكان الذي يقع فيه المقر الرئيسي لشركة النقل التشاركي في أوروبا.
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وأضافت الهيئة، أن“أوبر” لم تحدد في شروط وأحكام الخصوصية، المدة التي تحتفظ فيها بالبيانات الشخصية لسائقيها أو الإجراءات الأمنية المحددة التي تتخذها عند إرسال هذه المعلومات إلى كيانات في دول خارج المنطقة الأوروبية.
وعلّقت“أوبر” في بيان، أن المنظمين اعترفوا بالجهود المبذولة من جانبها لإصلاح عدد من المشكلات“منخفضة التأثير” التي أثارها السائقون، بينما رفضت الغالبية العظمى من ادعاءاتهم باعتبارها لا أساس لها من الصحة.
المصدر:
MENAFN31012024000202011048ID1107794354
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