الهند تخفض التعريفات الجمركية على مكونات الجوالات لجذب المنتجين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الحكومة الهندية صباح الأربعاء، عزمها خفض التعريفات الجمركية على عدد من مكونات إنتاج الأجهزة المحمولة لتعزيز إنتاج الجوالات، في خطوة قد تشكل فرصة لشركات مثل“آبل”.
وسيشمل القرار المكونات بما في ذلك الأجزاء الميكانيكية البلاستيكية والمعدنية والإطارات الخاصة ببطاقات الاتصال“SIM” والمسامير، في إعلان حظي بترحيب المصنعين.
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ويحاول رئيس الوزراء“ناريندرا مودي” جعل الهند قوة لتصنيع الإلكترونيات، وجذب العلامات التجارية العالمية مثل شركة“آبل” التي تحاول الابتعاد عن الصين كقاعدة صناعية.
وقال“بانكاج موهيندرو” رئيس الجمعية الهندية للجوالات والإلكترونيات في بيان:“هذا تدخل سياسي حاسم ومرحب به من قبل الحكومة لجعل تصنيع الجوالات تنافسيًا في الهند”.
وأضاف أن الاستفادة من التعريفات الجمركية المنخفضة هو المفتاح لتحويل الهند إلى مركز عالمي لتصنيع وتصدير الإلكترونيات.
المصدر:
MENAFN31012024000202011048ID1107794353
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