الهند تخفض التعريفات الجمركية على مكونات الجوالات لجذب المنتجين

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الحكومة الهندية صباح الأربعاء، عزمها خفض التعريفات الجمركية على عدد من مكونات إنتاج الأجهزة المحمولة لتعزيز إنتاج الجوالات، في خطوة قد تشكل فرصة لشركات مثل“آبل”.

وسيشمل القرار المكونات بما في ذلك الأجزاء الميكانيكية البلاستيكية والمعدنية والإطارات الخاصة ببطاقات الاتصال“SIM” والمسامير، في إعلان حظي بترحيب المصنعين.

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ويحاول رئيس الوزراء“ناريندرا مودي” جعل الهند قوة لتصنيع الإلكترونيات، وجذب العلامات التجارية العالمية مثل شركة“آبل” التي تحاول الابتعاد عن الصين كقاعدة صناعية.

وقال“بانكاج موهيندرو” رئيس الجمعية الهندية للجوالات والإلكترونيات في بيان:“هذا تدخل سياسي حاسم ومرحب به من قبل الحكومة لجعل تصنيع الجوالات تنافسيًا في الهند”.

وأضاف أن الاستفادة من التعريفات الجمركية المنخفضة هو المفتاح لتحويل الهند إلى مركز عالمي لتصنيع وتصدير الإلكترونيات.

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