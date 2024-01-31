المصدرون يعيدون هيكلة تواجدهم الخارجى للتعامل مع أزمة البحر الأحمر

تتطلع الشركات المصدرة إلى إعادة هيكلة مستهدفاتها من حيث الأسواق التى تتواجد فيها للتعامل مع الأزمة الناتجة عن اضطرابات الملاحة فى البحر الأحمر .

وقال مصدرون، إن الأسواق العربية قد تكون البديل الذى يمكنهم التوسع فيه لتعويض الأسواق الآسيوية وتلك التى بات الوصول إليها صعبًا أو أكثر تكلفة.

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أضافوا أن صادرات مصر إلى الأسواق العربية محدودة حاليًا رغم القرب الجغرافى وتحسن الأوضاع الأمنية فيها.. وتعزيز التواجد بقوة فى الأسواق مرهون بزيادة نسبة المساندة التصديرية وسرعة صرفها للشركات بجانب تحسين جودة المنتجات.

وارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والدول العربية بنسبة 16.1% لتسجل 29.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 25.2 مليار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4 مليارات دولار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

قال محمد البهى رئيس لجنة التعاون العربي، باتحاد الصناعات المصرية، إن اللجنة تتواصل مع مسئولين بالدول العربية لمعرفة ما تحتاجه الأسواق من سلع وبضائع خلال الفترة الحالية لتوجيه الشركات المصرية بتصنيعها بنفس المواصفات الأوروبية.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الحكومة العراقية خلال الشهور الماضية أعدت قائمة بالسلع المستهدف استيرادها والتى تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار، وتسعى مصر إلى اقتناص حصة تصديرية من تلك المنتجات وأغلبها من قطاع مواد البناء والأغذية.

أضاف لـ“البورصة” أن تباطؤ تدبير الدولار للشركات لاستيراد المواد الخام ومستلزمات التصنيع أثر سلبيًا على الطاقات الإنتاجية للمصانع.. لكن التوسع فى عمليات التصدير سينعش الحصيلة الدولارية ويمكن المصانع من استيراد جميع احتياجاتهم.

أوضح أن الشركات الراغبة فى التصدير إلى الدول العربية تدرس أذواق المستهلكين حاليًا، لتصنيع نفس المنتجات المستوردة من أوروبا وآسيا فى ظل صعوبة وصول تلك المنتجات إليهم بسبب اضطرابات البحر الأحمر.

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن منتجات القطاع مؤهلة لغزو الأسواق العربية لكن صعوبة منافسة المنتجات الصينية والأوروبية بتلك الدول يضعف استعادتها بشكل سريع.

ورهن تعزيز الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق، برفع نسبة المساندة التصديرية وتسريع صرفها للشركات لدورها الكبير فى زيادة تنافسية المنتج المصرى فى ظل دعم الدول الأوروبية لمنتجات بلادها.

لفت إلى أن المستهلك فى دول الخليج وبعض الدول العربية يفضل المنتجات ذات الجودة المرتفعة، لذلك على الشركات دراسة أذواق المستهلكين بتلك الأسواق لمعرفة المواصفات المطلوبة لتسهيل نفاذ المنتجات إليها.

ويستهدف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة تحقيق نمو بنسبة 10% بنهاية العام الجارى، وذلك من خلال الاعتماد على الأسواق العربية والأفريقية، وفقًا للجبلى.

وتراجع قيمة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال عام 2023 لتسجل 6 مليارات دولار، مقابل 8.63 مليار دولار عام 2022، وفقًا لبيانات المجلس التصديرى للكيماويات.

قال على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات القطاع تسعى إلى التواجد بقوة فى الأسواق العربية وبالتحديد السعودية والإمارات والعراق مستفيدة من الإعفاءات الجمركية للاتفاقيات التجارية مع تلك الدول.

أوضح لـ ((البورصة))، أن أبرز التحديات التى تواجه صادرات الدواء إلى الدول العربية هو إنخفاض سعره بالسوق المحلى، لأن القواعد التجارية تشترط أن يكون سعر البيع فى بلد المنشأ موازيا لأسعار التصدير، وهذا الأمر يحد من التنافسية، بالإضافة إلى صعوبة تسجيل الأدوية خارجيا والترويج لها.

قال هشام الجزار، وكيل غرفة صناعة الحرف اليدوية، إن التوسع فى إقامة المعارض بالأسواق العربية يعجل بنفاذ المنتجات المصرية، ودول الخليج من أكثر الأسواق استيرادًا لمنتجات القطاع.

ولفت إلى أن القطاع يستورد الكثير من المواد الخام مثل الحرير والأصواف وغيرها من دول أوروبا والصين، وسرعة توفيرها للورش والمصانع يعجل بانتعاش صادراته.

وبلغ حجم صادرات قطاع الحرف اليدوية نحو 250 مليون دولار، ويتراوح حجم المبيعات داخل السوق المحلى بين 5 و8 مليارات جنيه سنويًا، وفقًا لغرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية.

قال محمد الشبراوى عضو غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، إن الزيادات المستمرة فى أسعار الخامات تزيد الأعباء على الصناع، الأمر الذى يؤثر على حركة الصادرات إلى عدد كبير من الدول.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الأوضاع غير المستقرة التى شهدتها الدول العربية وبالتحديد فلسطين والسودان وليبيا، عرقلت عملية التصدير إليها خلال الشهور الماضية.

أكد أنه فى حالة استقرت الأوضاع من ناحية أسعار المواد الخام و حل أزمة الدولار واستقرار أوضاع الدول العربية ستعود مصر إلى مكانتها و تتربع على عرش التصدير إلى تلك الأسواق.

قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر لديها فائض بمواد البناء وبالتحديد الأسمنت رغم عدم عمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.

أضاف لـ“البورصة”، أن الشعبة خاطب شركات المقاولات قبل فترة بمساعدة مصانع القطاع فى الوصول بصادراتهم إلى الأسواق التى تتواجد فيها الشركات.

لفت إلى ضرورة إلزام شركات مواد البناء بتصدير نسبة لا تقل عن 10% من إنتاجها للخارج وينبغى على شركات المقاولات العاملة فى الخارج من التوصل إلى آلية لتعزيز صادرات مواد البناء إلى الدول التى تتواجد بها.

وارتفعت صادرات الأسمنت بنحو 24% لتسجل 569 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الماضى، مقابل 459 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام 2022، وفقًا للمجلس التصديرى لصناعة مواد البناء والحراريات.

قال ممدوح المرشدى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن أكثر الدول التى تتوفر بها فرص استثمار لشركات المقاولات هى ليبيا والعراق ولبنان وفلسطين والسودان نظرًا لرغبة تلك الدول فى إعادة إعمار بلادها.

قال دكتور جمال عبدالعظيم، مدير عام شركة جلوبال للزجاج، إحدى مجموعة شركات أرما هائل سعيد أنعم وشركاه، إن ارتفاع أسعار الخامات مع صعوبة الاستيراد أثر على إنتاج الشركة بشكل كبير، وبالتأكيد سيضعف قدرتها التصديرية خلال العام الجارى.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف زيادة نسبة التصدير للخارج لأسواق السعودية نظرًا للطفرة العمرانية التى تشهدها وليبيا والعراق لتستحوذ على نسبة 20% من حجم المبيعات خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن حجم إنتاج الشركة خلال العام الماضى وصل إلى 210 آلاف متر زجاج، مستهدفة زيادة حجم الإنتاج ليتخطى حاجز 500 ألف متر زجاج عبر زيادة عدد ساعات العمل بالشركة.