مشتريات الذهب المحلية فى 2023 تسجل أعلى مستوى سنوى على الإطلاق

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مشتريات المصريين من الذهب خلال العام الماضى، نحو 10.7% لتصل إلى 57 طن مقارنة مع 51.5 طن فى 2022، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمى، ويعد المستوى الحالى هو الأعلى بحسب البيانات المتاحة حتى 2010.

وجاء النمو رغم تراجع مشتريات المشغولات الذهبية إلى 26.7 طن مقارنة مع 32.3 طن فى 2022 بانخفاض 5.6 طن بانخفاض 17.4%، وعوًض انخفاض مشتريات المشغولات الارتفاع الكبير فى شراء السبائك والعملات الذهبية خلال عام 2023 لتصل إلى 30.3 طن مقارنة مع 19.2 طن فى 2022، بزيادة 58%.

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وخلال العام الحالى، ونتيجة الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة من قبل المصريين، وفى مقدمتها الذهب، ما أدى لارتفاع كبير فى الأسعار، مع وصول الجرام من عيار 21 إلى قرب 4 آلاف جنيه.

ويُسعر تجار الذهب الخام الجرام وفق سعر دولار يتجاوز 70 جنيها، مع تجاوز العملة الأمريكية حاجز 72 جنيها فى السوق الموازية ونحو 66.95 جنيه فى العقود الآجلة مدة عام.

يأتى ذلك فيما يستقر السعر فى السوق الرسمية عند 30.9 جنيه، وسط مطالبات من صندوق النقد بتعزيز مرونة سعر الصرف، للحد من تسرب موارد النقد الأجنبى وفى مقدمتها تحويلات المصريين بالخارج للسوق الموازية، ويؤدى لعجز البنوك عن توفير الدولار للمستوردين والأفراد.

وبجانب وضع قيود على الاستيراد، قيدت البنوك حدود استخدام البطاقات الدولية، مع مؤشرات على انخفاض الحصيلة الدولارية لمصر.

وقال صندوق النقد الدولى فى مؤتمر صحفى، إن هناك علامات على انخفاض ملحوظ فى معدلات حجز الفنادق فى مصر، وكذلك هناك تراجع مؤكد فى إيرادات قناة السويس التى تسجل فى المتوسط 700 مليون دولار شهريًا.