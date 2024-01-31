هل تهدد معدلات التعثر استمرار نمو التمويل الاستهلاكى؟

آثار التزايد الكبير فى الطلب على خدمات التمويل الاستهلاكى ، خاصة منصات الشراء الآن والدفع لاحقًا المخاوف من انهيار محافظ الشركات مع تزايد معدلات الشراء بالتقسيط للتغلب على ضعف القوى الشرائية، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم، ما يثير بدوره الشكوك حول ارتفاع نسب التعثر فى محافظ التمويل الاستهلاكى.

وبات خيار الشراء بالتقسيط حل سهل مع تزايد أعداد شركات القطاع التى انتشرت بشكل سريع بين المستهلكين، بفضل اعتمادها على منصات تكنولوجية متطورة، وتواجدها بعدد كبير من الفروع حول المحافظات المختلفة، تزامنا مع تزايد الاحتياجات على التمويلات.

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وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت قيمة التمويلات الاستهلاكية الممنوحة خلال الربع الثالث من 2023 مبلغ 12.1 مليار جنيه مقابل 7.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له بزيادة بنمو 60%، بينما وصل عدد العملاء خلال الربع الثالث من العام الماضى إلى 811 ألف عميل مقارنة بعدد 686 ألف عميل خلال الفترة المناظرة من 2022.

وأكد خبراء فى القطاع أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة على التمويلات، واحتمالية الزيادة خلال الفترة القادمة، إلا أن سلوك المستهلكين لن يتراجع عن اللجوء للتمويلات حتى فى مستويات الفائدة القياسية الموجودة حاليًا.

ويرى هشام حمدى، المحلل الاستهلاكى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، أن معدلات التعثر فى شركات التمويل الاستهلاكى حتى الآن لا تتعدى نسب ما بين 3 و4%، مشيرًا إلى أنه مهما بلغ الإقبال على الاستعانة بالقروض فإنها تتمحور فى دائرة المستهلكين الذين يتمتعون بالثقافة المالية الكافية، خاصة وأن فئة كبيرة من الشعب تفضل الدفع نقدًا خوفا من التعامل مع القروض.

وبلغ المعدل الأساسى للتضخم فى مصر ذروته خلال 2023 فى شهر أغسطس بنسبة 40.38%، إلا أنه انخفض تدريجيا بعدها ليختم العام على معدل تضخم سنوى بنسبة 34.2% خلال ديسمبر من نفس العام.

وتابع أن نسب التعثر تختلف من جهة إلى أخرى، وأن القطاع استفاد من ارتفاع معدلات التضخم، لأنها ترفع الطلب على التمويلات من قبل المستهلكين للمحافظة على القوى الشرائية، ومن ناحية أخرى فقد تتأثر الجهات المانحة للتمويلات بارتفاع أسعار الفائدة، لأن نموذج عملها يعتمد على اقتراض مبالغ ضخمة من البنوك، ثم منحها فى صورة قروض صغيرة للمستهلك النهائى، ولذلك إذا ارتفعت أسعار الفائدة على القروض التى تأخذها فأنه يرفع من التكلفة.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 2020 مجموعة من القرارات لتعديل التشريعات الخاصة بنشاط التمويل الاستهلاكى، وجاء من ضمنها ألا تقل نسبة الملاءة المالية للشركة أو مقدم التمويل الاستهلاكى عن 10%، وتستكمل تدريجيا حتى تصل إلى 12% خلال 3 سنوات على أقصى تقدير، مع موافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية بما تم إنجازه فى هذا الشأن.

ووضعت الهيئة معايير محددة لاختيار الشركات لعملائها، وشملت تقييم المخاطر المرتبطة بالعميل بناء على رقم يتم احتسابه من خلال مستوى الدخل الشهرى للعميل، والسمعة، ونوع الوظيفة، ووجود ضامن أو كفيل له، والسن، ومستوى التعليم، والحالة الاجتماعية، والضمانات.

وأكد محمد الفقى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لمنصة سيمبل للشراء الآن والدفع لاحقًا، على أن مؤسسات التمويل الاستهلاكى تقوم بتقييم الجدارة الائتمانية للعميل قبل منح أى تمويل للعملاء، فتقوم بدارسة تاريخ العميل الائتمانى، وفى حال عدم توفر سجل ائتمانى سابق فتتبع مفردات الراتب، والموقف المالى للعميل مثل أى دراسة مالية تقوم بها البنوك، وتراعى وضع حد ائتمانى لكل عميل لتفادى مخاطر التعثر.

وتوقع أن يستمر الطلب على خدمات التمويل الاستهلاكى، نظرًا لقلة الحلول أمام المستهلكين، فمع الزيادة المستمرة فى أسعار المنتجات سيخلق احتياجات على فى شراء السلع الأساسية، ونظرًا لعدم توفر سيولة نقدية كافية معهم، سيكون التمويل الخيار الأمثل، بغض النظر عن أسعار الفائدة الحالية.

وأشار إلى أن نحو 90% من الشركات المانحة لتمويلات استهلاكية، تتبع مؤسسات مالية كبيرة، يستطيعوا من خلالها الحصول على تمويلات، كما بدأت شركات القطاع أيضًا فى الاعتماد على إصدار سندات توريق فى سبل التمويل.