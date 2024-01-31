طاقة فولت تتعاون مع الفطيم العقارية لإنشاء 9 محطات لشحن المركبات الكهربائية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة الفطيم العقارية، وشركة طاقة فولت التابعة لشركة طاقة للكهرباء، إحدى الأذرع التشغيلية لمجموعة طاقة عربية، عن تعاون تقوم بموجبه شركة طاقة فولت بالاستثمار في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المرحلة الأولية المكونة من 9 محطات لشحن المركبات الكهربائية داخل منطقة“كايرو فيستيفال سيتي”.
وقال المهندس سامي عبد القادر، العضو المنتدب لشركة طاقة للكهرباء:“تعزز شركة طاقة فولت، التزامها الراسخ بالاستدامة كأول شركة مرخصة لشحن المركبات الكهربائية في مصر، من خلال البدء في هذا المشروع التحولي بالتعاون مع شركة الفطيم العقارية”.
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وقال المهندس أشرف عز الدين، العضو المنتدب لشركة الفطيم العقارية:“يوضح التطور داخل كايرو فستيفال سيتي تفانينا الراسخ في إنشاء مدينة ذكية ومستدامة، حيث نلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا، كما نساهم في تحقيق هدف بيئي أوسع وهو إنشاء“مدينة” صديقة للبيئة ومكتفية ذاتياً، وذلك من خلال إنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية المتطورة الخاصة بشركة طاقة فولت داخل المدينة، حيث نتولى مسؤولية الإشراف على جميع المرافق وتحسينها مع التركيز المستمر على تعزيز الاستدامة، من خلال توفير حلول المدن الذكية التي تشمل تطوير الأفكار المبتكرة للمباني الخضراء”.
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