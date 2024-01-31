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طاقة فولت تتعاون مع الفطيم العقارية لإنشاء 9 محطات لشحن المركبات الكهربائية

1/31/2024 11:19:04 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة الفطيم العقارية، وشركة طاقة فولت التابعة لشركة طاقة للكهرباء، إحدى الأذرع التشغيلية لمجموعة طاقة عربية، عن تعاون تقوم بموجبه شركة طاقة فولت بالاستثمار في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المرحلة الأولية المكونة من 9 محطات لشحن المركبات الكهربائية داخل منطقة“كايرو فيستيفال سيتي”.

وقال المهندس سامي عبد القادر، العضو المنتدب لشركة طاقة للكهرباء:“تعزز شركة طاقة فولت، التزامها الراسخ بالاستدامة كأول شركة مرخصة لشحن المركبات الكهربائية في مصر، من خلال البدء في هذا المشروع التحولي بالتعاون مع شركة الفطيم العقارية”.

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وقال المهندس أشرف عز الدين، العضو المنتدب لشركة الفطيم العقارية:“يوضح التطور داخل كايرو فستيفال سيتي تفانينا الراسخ في إنشاء مدينة ذكية ومستدامة، حيث نلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا، كما نساهم في تحقيق هدف بيئي أوسع وهو إنشاء“مدينة” صديقة للبيئة ومكتفية ذاتياً، وذلك من خلال إنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية المتطورة الخاصة بشركة طاقة فولت داخل المدينة، حيث نتولى مسؤولية الإشراف على جميع المرافق وتحسينها مع التركيز المستمر على تعزيز الاستدامة، من خلال توفير حلول المدن الذكية التي تشمل تطوير الأفكار المبتكرة للمباني الخضراء”.

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