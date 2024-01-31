((مكسيم للاستثمار)) تدشن منتجعا للسياحة العلاجية خلال النصف الأول

MENAFN - Al-Borsa News) أوضحت مصادر لـ”البورصة”، أن الشركة تنتظر الانتهاء من أعمال التطوير التى تقوم بها المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى قرى مركز الصف، حيث أصبح المركز فى المرحلة الأولى من المبادرة، بهدف تشغيل المشروع فى وقت أسرع مما كان مقررًا، حيث كانت“الصف” ضمن محافظات المرحلة الثانية من المبادرة.

كشفت المصادر، أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 1.5 مليار جنيه، على مساحة 40 فدانًا، كانت مخصصة لمجمع صناعى يخدم الرقعة الزراعية لكن وضعت الهيئة خطة لإعادة استغلاله بالشكل الأمثل الذى يتوافق مع طبيعة وجغرافيا الموقع المتميز على ضفاف نهر النيل، كما حصل المستثمر على رخصة الطيران النهرى ضمن خطة لتوفير وسائل انتقال متنوعة تضمن تقديم تجربة فريدة للزوار، ومن المخطط أن يستفيد المنتجع من الموقع المتميز للمنطقة الاستثمارية فى توفير خدمات النقل النهرى والبري، بالإضافة إلى توفير طيران برمائى.

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كان حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقع بداية الشهر الجارى، مع وليد الرشيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة استثمار مصر للتنمية، ومحمد كرار، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة مكسيم الاستثمارية، عقد إنشاء أول منتجع طبى وصحى فى مصر، بالمنطقة الاستثمارية بالصف.

وستقوم مجموعة مكسيم، وفقًا للعقد، بتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمركز الصف وتحويلها إلى أول منتجع طبى وصحى فى مصر“منتجع نايا الصحى”، الذى سيدمج خدمات الرعاية الصحية والضيافة فى مكان واحد، ويكون أول مركز من نوعه لتنشيط السياحة العلاجية فى مصر، تنفيذًا لخطة الدولة فى تنمية الاستثمار فى القطاع الصحى.

وقال رئيس الهيئة فى بيان رسمى، إن“الاستثمار” عملت على تنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية بناحية الودى، بمركز الصف، بمحافظة الجيزة لتوفر أكثر من 4500 فرصة عمل بعد التشغيل، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف استغلال المنطقة لتصبح نقطة جذب للأنشطة العلاجية والسياحية والخدمية والحرفية والتجارية، ما يعود بآثار تنموية كبيرة على منطقة إقامة المشروع والاقتصاد المصرى ككل.

وتتميز المنطقة الاستثمارية بمركز الصف بطراز معمارى فريد، حيث يوجد بداخلها فيلا الخواجة“سورناجا”، والتى يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1940، وتضم مرسى نيلى يسمح بالانتقال من المنطقة وإليها، بالإضافة إلى موقعها الجغرافى المتميز، على بعد 65 كيلو متر جنوب القاهرة على طريق القاهرة – الصعيد.