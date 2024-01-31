((مكسيم للاستثمار)) تدشن منتجعا للسياحة العلاجية خلال النصف الأول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أوضحت مصادر لـ”البورصة”، أن الشركة تنتظر الانتهاء من أعمال التطوير التى تقوم بها المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى قرى مركز الصف، حيث أصبح المركز فى المرحلة الأولى من المبادرة، بهدف تشغيل المشروع فى وقت أسرع مما كان مقررًا، حيث كانت“الصف” ضمن محافظات المرحلة الثانية من المبادرة.
كشفت المصادر، أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 1.5 مليار جنيه، على مساحة 40 فدانًا، كانت مخصصة لمجمع صناعى يخدم الرقعة الزراعية لكن وضعت الهيئة خطة لإعادة استغلاله بالشكل الأمثل الذى يتوافق مع طبيعة وجغرافيا الموقع المتميز على ضفاف نهر النيل، كما حصل المستثمر على رخصة الطيران النهرى ضمن خطة لتوفير وسائل انتقال متنوعة تضمن تقديم تجربة فريدة للزوار، ومن المخطط أن يستفيد المنتجع من الموقع المتميز للمنطقة الاستثمارية فى توفير خدمات النقل النهرى والبري، بالإضافة إلى توفير طيران برمائى.
موضوعات متعلقة
((أفانز كابيتال)) تدرس استثمارات جديدة فى 3 شركات “البنك الأوروبى لإعادة الإعمار” يقرض 10 ملايين دولار لـ”تنمية” مشتريات الذهب المحلية فى 2023 تسجل أعلى مستوى سنوى على الإطلاق
كان حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقع بداية الشهر الجارى، مع وليد الرشيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة استثمار مصر للتنمية، ومحمد كرار، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة مكسيم الاستثمارية، عقد إنشاء أول منتجع طبى وصحى فى مصر، بالمنطقة الاستثمارية بالصف.
وستقوم مجموعة مكسيم، وفقًا للعقد، بتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمركز الصف وتحويلها إلى أول منتجع طبى وصحى فى مصر“منتجع نايا الصحى”، الذى سيدمج خدمات الرعاية الصحية والضيافة فى مكان واحد، ويكون أول مركز من نوعه لتنشيط السياحة العلاجية فى مصر، تنفيذًا لخطة الدولة فى تنمية الاستثمار فى القطاع الصحى.
وقال رئيس الهيئة فى بيان رسمى، إن“الاستثمار” عملت على تنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية بناحية الودى، بمركز الصف، بمحافظة الجيزة لتوفر أكثر من 4500 فرصة عمل بعد التشغيل، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف استغلال المنطقة لتصبح نقطة جذب للأنشطة العلاجية والسياحية والخدمية والحرفية والتجارية، ما يعود بآثار تنموية كبيرة على منطقة إقامة المشروع والاقتصاد المصرى ككل.
وتتميز المنطقة الاستثمارية بمركز الصف بطراز معمارى فريد، حيث يوجد بداخلها فيلا الخواجة“سورناجا”، والتى يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1940، وتضم مرسى نيلى يسمح بالانتقال من المنطقة وإليها، بالإضافة إلى موقعها الجغرافى المتميز، على بعد 65 كيلو متر جنوب القاهرة على طريق القاهرة – الصعيد.
MENAFN31012024000202011048ID1107794347
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.