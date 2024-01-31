((أفانز كابيتال)) تدرس استثمارات جديدة فى 3 شركات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تدرس شركة أفانز كابيتال مصر للاستثمار المباشر، التى تدير صندوق الصناديق“أفانز منارة”، ضخ استثمارات جديدة فى 3 شركات من قطاعات مختلفة خلال العام الجارى.
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كشف هيثم وجيه، العضو المنتدب لشركة أفانز كابيتال، أن الصندوق يستهدف الاستثمار فى صناديق توجه أموالها لقطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب شركتين من قطاعات التكنولوجيا المالية وأخرى من قطاع التكنولوجيا.
أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن متوسط قيمة كل استثمار يتراوح من 70 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.
ذكر وجيه أن الشركة تستهدف إطلاق أول صندوق استثمار فى المشروعات منخفضة الكربون، المصدرة لـ((اعتمادات كربونية)) تحت اسم ((ايجى كوب))، خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا بعد انتهاء الدراسات الخاصة به، حيث يخطط لجمع مليار جنيه بشكل مبدئى، ومازالت الشركة تجرى الدراسات لسوق شهادات الكربون، كما تنتظر الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة المالية، وفقًا لـ”وجيه”.
ومن المقرر أن يكون ((إيجى كوب)) مكملاً لسوق الكربون الطوعية التى أعلنت البورصة المصرية إطلاقها العام مؤخرًا.
وكانت الهيئة أكدت، فى وقت سابق، أنها تعمل على الترخيص، على تعديلات على قانون سوق رأس المال التى من شأنها التحقق من صحة استخدام شهادات الكربون كأوراق مالية قابلة للتداول، وصدرت بالفعل خلال الربع الأول من العام الجارى. وخلال قمة المناخ COP27، التى عقدت فى نوفمبر من العام الماضى، أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعلنت عن النية لإنشاء الصندوق.
أوضح أن“أفانز كابيتال” تدرس أيضًا إطلاق صندوق للاستثمار الاخضر بأفريقيا، بالشراكة مع إحدى المؤسسات المالية العالمية خلال الربع الأول من العام القادم، ويستهدف الصندوق جمع رأسمال أولى قدره 200 مليون دولار.
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