((أفانز كابيتال)) تدرس استثمارات جديدة فى 3 شركات

تدرس شركة أفانز كابيتال مصر للاستثمار المباشر، التى تدير صندوق الصناديق“أفانز منارة”، ضخ استثمارات جديدة فى 3 شركات من قطاعات مختلفة خلال العام الجارى.

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كشف هيثم وجيه، العضو المنتدب لشركة أفانز كابيتال، أن الصندوق يستهدف الاستثمار فى صناديق توجه أموالها لقطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب شركتين من قطاعات التكنولوجيا المالية وأخرى من قطاع التكنولوجيا.

أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن متوسط قيمة كل استثمار يتراوح من 70 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.

ذكر وجيه أن الشركة تستهدف إطلاق أول صندوق استثمار فى المشروعات منخفضة الكربون، المصدرة لـ((اعتمادات كربونية)) تحت اسم ((ايجى كوب))، خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا بعد انتهاء الدراسات الخاصة به، حيث يخطط لجمع مليار جنيه بشكل مبدئى، ومازالت الشركة تجرى الدراسات لسوق شهادات الكربون، كما تنتظر الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة المالية، وفقًا لـ”وجيه”.

ومن المقرر أن يكون ((إيجى كوب)) مكملاً لسوق الكربون الطوعية التى أعلنت البورصة المصرية إطلاقها العام مؤخرًا.

وكانت الهيئة أكدت، فى وقت سابق، أنها تعمل على الترخيص، على تعديلات على قانون سوق رأس المال التى من شأنها التحقق من صحة استخدام شهادات الكربون كأوراق مالية قابلة للتداول، وصدرت بالفعل خلال الربع الأول من العام الجارى. وخلال قمة المناخ COP27، التى عقدت فى نوفمبر من العام الماضى، أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعلنت عن النية لإنشاء الصندوق.

أوضح أن“أفانز كابيتال” تدرس أيضًا إطلاق صندوق للاستثمار الاخضر بأفريقيا، بالشراكة مع إحدى المؤسسات المالية العالمية خلال الربع الأول من العام القادم، ويستهدف الصندوق جمع رأسمال أولى قدره 200 مليون دولار.