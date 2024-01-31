العبور للاستثمار تسعى لبدء عملياتها فى الإمارات مع شريك محلى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تسعى شركة العبور للاستثمار والتطوير العقارى لجذب شريك إماراتى لبدء العمليات التشغيلية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن أعلنت أمس الأربعاء عن موافقة مجلس الإدارة على نيتها تأسيس شركة للمقاولات تابعة لها في دولة الإمارات.
وقالت مصادر لـ((البورصة))، إن إعلان موافقة المجلس مجرد موافقة مبدئية وجارى تحديد رأسمال الشركة، كما تدرس الشركة حالياً جذب تحالفات جديدة لها فى الإمارات لبدء عمليات التشغيل.
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وارتفعت أرباح شركة العبور خلال أول 9 أشهر من العام الماضى بنسبة 70% لتسجل 6.8 مليون جنيه، مقارنة بنحو 4 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى من العام السابق.
وحققت الشركة إجمالى إيرادات بلغت 114.6 مليون جنيه منذ يناير وحتى نهاية سبتمبر 2023، بنسبة نمو 82% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 والتى بلغت 63 مليون جنيه.
وتعمل شركة العبور مجال الإستثمار والتطوير العقارى فى مصر وخاصة فى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمتلك خبرة فى السوق العقارى المصرى منذ أكثر من 29 عاماً، كما أطلقت عدة مشروعات سكنية وتجارية وإدارية فى عدد من المدن الجديدة.
وتتكون محفظة عمليات الشركة من عدة مشاريع، مشروع عمارات جوهرة بيت الوطن بالتجمع الخامس ومشروعات أخرى خارج مصر بالسعودية؛ مشروع مارينا دارين بمدينة الجبيل الصناعية بالسعودية، وتساهم فيه شركة العبور كمستشار للتطوير العقارى لشركة الغانم أنترناشيونال السعودية، ويتكون من 5 قطع أراض بمساحة 80 ألف متر مربع، لإقامة عدة فنادق وحدات فندقية ووحدة سكنية، بالإضافة إلى محلات تجارية ومول تجارى بمساحة 90 ألف متر مربع.
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