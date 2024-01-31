العبور للاستثمار تسعى لبدء عملياتها فى الإمارات مع شريك محلى

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى شركة العبور للاستثمار والتطوير العقارى لجذب شريك إماراتى لبدء العمليات التشغيلية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن أعلنت أمس الأربعاء عن موافقة مجلس الإدارة على نيتها تأسيس شركة للمقاولات تابعة لها في دولة الإمارات.

وقالت مصادر لـ((البورصة))، إن إعلان موافقة المجلس مجرد موافقة مبدئية وجارى تحديد رأسمال الشركة، كما تدرس الشركة حالياً جذب تحالفات جديدة لها فى الإمارات لبدء عمليات التشغيل.

موضوعاتهل تهدد معدلات التعثر استمرار نمو التمويل الاستهلاكى؟ هل أنهت البورصة الاتجاه العام الصاعد؟ “العبور للاستثمار” تؤسس شركة تابعة في الإمارات

وارتفعت أرباح شركة العبور خلال أول 9 أشهر من العام الماضى بنسبة 70% لتسجل 6.8 مليون جنيه، مقارنة بنحو 4 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى من العام السابق.

وحققت الشركة إجمالى إيرادات بلغت 114.6 مليون جنيه منذ يناير وحتى نهاية سبتمبر 2023، بنسبة نمو 82% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 والتى بلغت 63 مليون جنيه.

وتعمل شركة العبور مجال الإستثمار والتطوير العقارى فى مصر وخاصة فى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمتلك خبرة فى السوق العقارى المصرى منذ أكثر من 29 عاماً، كما أطلقت عدة مشروعات سكنية وتجارية وإدارية فى عدد من المدن الجديدة.

وتتكون محفظة عمليات الشركة من عدة مشاريع، مشروع عمارات جوهرة بيت الوطن بالتجمع الخامس ومشروعات أخرى خارج مصر بالسعودية؛ مشروع مارينا دارين بمدينة الجبيل الصناعية بالسعودية، وتساهم فيه شركة العبور كمستشار للتطوير العقارى لشركة الغانم أنترناشيونال السعودية، ويتكون من 5 قطع أراض بمساحة 80 ألف متر مربع، لإقامة عدة فنادق وحدات فندقية ووحدة سكنية، بالإضافة إلى محلات تجارية ومول تجارى بمساحة 90 ألف متر مربع.