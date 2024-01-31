جودة البيئة تحذر من صيد غزال الجبل الفلسطيني بسبب تقلبات الطقس

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- حذرت سلطة جودة البيئة المواطنين من التعرض لحيوان غزال الجبل الفلسطيني من خلال الصيد أو الاتجار به، والحيوانات البرية بما يشمل الطيور البرية الأخرى وكل أنواع الحيوانات البرية من ثديات وطيور وزواحف وبرمائيات.

وأشارت في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك خطرا يهدد توازن النظام البيئي الفلسطيني برمته، ويهدد معالم التميز البيئي المتمثل في الحياة البرية والمميزة لهويتنا الوطنية.

وحثت "جودة البيئة" المواطنين على أن يكونوا جزءاً من حماة مكونات التنوع الحيوي في فلسطين، لضمان استمرارية الحياة البرية للأجيال القادمة، مؤكدة أهمية الإبلاغ عن أي حالات اشتباه بالصيد، والتعاون للحفاظ على هذه الثروة الوطنية من خلال التواصل مع طواقمها في محافظات الوطن، أو الاتصال بشرطة السياحة والآثار والبيئة.

ولفتت إلى أن تقلبات الطقس المختلفة، وتحديداً في فصل الشتاء، والمتمثلة في المنخفضات الجوية، تتسبب بتغييرات آنية في سلوك الحيوانات البرية، ما يضطرها إلى التكيف أو البحث عن مناطق أكثر دفئاً وفيها مصادر للغذاء، ما يجعلها تقترب من التجمعات السكانية، الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة لخطر الصيد.

وشددت "جودة البيئة" على ملاحقة المخالفين وفقا للقانون، وتحملهم المسؤولية القانونية والجزائية، فيما سيتعرض كل من يعتدي على هذه الحيوانات للملاحقة القانونية تبعا لقانون رقم 7 لسنة 1999م بشأن البيئة، والمادتين 41 وـ71 والتشريعات الفلسطينية ذات العلاقة.

يُذكر أن غزال الجبل الفلسطيني هو من بين أكثر الحيوانات البرية قدرة ورغبة في التحرك حتى في ظروف البرد الشديد القارص، وصيده يؤثر في التوازن البيئي من خلال خفض أعداده، الأمر الذي يزيد خطر انقراضه مما سينعكس سلبا على كل مكونات البيئة الحية وغير الحية.



