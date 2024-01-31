هيئة الأسرى تنشر تفاصيل التنكيل بالمعتقلة فاطمة الشمالي من الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تفاصيل الاعتقال والتنكيل اللذين تعرضت لهما المعتقلة فاطمة فضل الشمالي (53 عاما) من مدينة الخليل، والوضع المأساوي للمعتقلات القابعات في سجن الدامون.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، إن عددا من الجنود قاموا باقتحام منزلها في بلدة إذنا غرب الخليل، وكبلوها وعصبوها، بعد الاعتداء على زوجها بالضرب بطريقة وحشية، وتحطيم محتويات المنزل، ثم اقتيادها إلى معسكر قريب بقيت فيه حتى الصباح، وبعدها نقلت إلى التحقيق في سجن "هشارون".

وأشارت إلى أنها خضعت للتفتيش العاري، ووضعت في زنزانة متسخة جدا بقيت فيها لمدة ثلاثة أيام، والبرد فيها شديد، والطعام المقدم سيئ، ثم نُقلت بعدها إلى سجن الدامون.

وقالت الشمالي إن القسم الذي وُضعت فيه هي ومجموعة من المعتقلات قديم وغير مستخدم لفترة طويلة، وأبوابه تالفة، ورائحته كريهة ولا تدخله الشمس، كما أن الرطوبة فيه عالية، والبرد لا يطاق، فيما أن ساعات الخروج للفورة قصيرة، ووقتها مخصص للاستحمام أيضا، لكن الحمامات موجودة خارج الغرف، ومعظم الوقت لا توجد مياه دافئة، بل باردة جدا، ما يجعل الاستحمام أمرا مستحيلا في هذا الطقس البارد.

يُذكر أن المعتقلة، متزوجة وأم لثلاث بنات وثلاثة أولاد، وهي والدة الشهيد عدي أبو جحيشة الذي استُشهد في الثاني عشر من الشهر الجاري.



