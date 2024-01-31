حالة الطقس: أجواء شديد البرودة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى غائم، وبارداً الى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار، مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، خاصة على المناطق الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو شديد البرودة وتبقى الفرصة مهياة لسقوط زخات متفرقة من الامطار خاصة على المناطق الشمالية و خلال ساعات الليل المتاخرة يحتمل تشكل الصقيع فوق معظم المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.
ويكون الجو، يوم غد الخميس، غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة ,ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
فيما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم الجمعة، مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
ويكون الجو، السبت المقبل، غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة ,ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
وتحذر دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية، واحتمالية تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة من يوم الأربعاء وفجر الخميس.
MENAFN31012024000205011050ID1107794332
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.