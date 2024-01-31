حالة الطقس: أجواء شديد البرودة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى غائم، وبارداً الى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار، مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، خاصة على المناطق الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو شديد البرودة وتبقى الفرصة مهياة لسقوط زخات متفرقة من الامطار خاصة على المناطق الشمالية و خلال ساعات الليل المتاخرة يحتمل تشكل الصقيع فوق معظم المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

ويكون الجو، يوم غد الخميس، غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة ,ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

فيما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم الجمعة، مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، السبت المقبل، غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة ,ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتحذر دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية، واحتمالية تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة من يوم الأربعاء وفجر الخميس.